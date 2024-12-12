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Microsoft облегчает обмен файлами между iPhone и Windows: детали

Обмениваться файлами между iPhone и Windows станет проще (фото: Getty Images)
Автор: Павел Колесник

Microsoft начала тестировать возможность обмениваться файлами между iPhone и ПК с Windows 11 или 10 через приложения Phone Link и Link to Windows. Эта функция в настоящее время распространяется на участников программы Windows Insider.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт новостей в сфере технологий TechCrunch.

Как работает новая функция 

Пользователи программы Windows Insiders должны загрузить обновление Phone Link и включить функцию обмена файлами между iPhone и ПК. Чтобы передать файл с iPhone на ПК, нужно открыть его, нажать на значок "Поделиться" и выбрать "Link to Windows", а затем указать устройство для передачи.  

Для передачи с ПК на iPhone необходимо выбрать файл, кликнуть правой кнопкой мыши, нажать “Поделиться” и выбрать "Мой телефон".  

Пока неизвестно, когда эта функция станет доступна всем пользователям Phone Link. 

Microsoft)

Что еще известно о приложении 

В последние годы Microsoft постепенно улучшает приложение Phone Link для iOS и Android, однако версия для iOS все еще сильно ограничена из-за особенностей системы Apple. В прошлом году Microsoft добавила поддержку отправки и получения сообщений через iMessage, но с ограничениями: можно общаться только с одним контактом, без поддержки групповых чатов.  

Кроме того, программа не позволяет копировать приложения с iPhone на ПК, как это возможно с Android. Для отправки сообщений через iMessage приложение должно быть открыто, так как используется обходной путь через Bluetooth и системные уведомления. 

Напомним, что Microsoft закроет возможность установки Windows 11 на старые ПК.

А еще мы писали про 9 лучших программ, которые легко и быстро найдут нужные файлы на компьютерах Windows.

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