Microsoft облегчает обмен файлами между iPhone и Windows: детали

Как работает новая функция

Пользователи программы Windows Insiders должны загрузить обновление Phone Link и включить функцию обмена файлами между iPhone и ПК. Чтобы передать файл с iPhone на ПК, нужно открыть его, нажать на значок "Поделиться" и выбрать "Link to Windows", а затем указать устройство для передачи.

Для передачи с ПК на iPhone необходимо выбрать файл, кликнуть правой кнопкой мыши, нажать “Поделиться” и выбрать "Мой телефон".

Пока неизвестно, когда эта функция станет доступна всем пользователям Phone Link.

Microsoft)

Что еще известно о приложении

В последние годы Microsoft постепенно улучшает приложение Phone Link для iOS и Android, однако версия для iOS все еще сильно ограничена из-за особенностей системы Apple. В прошлом году Microsoft добавила поддержку отправки и получения сообщений через iMessage, но с ограничениями: можно общаться только с одним контактом, без поддержки групповых чатов.

Кроме того, программа не позволяет копировать приложения с iPhone на ПК, как это возможно с Android. Для отправки сообщений через iMessage приложение должно быть открыто, так как используется обходной путь через Bluetooth и системные уведомления.