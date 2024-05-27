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Microsoft додала чат-бот Copilot у Telegram

Microsoft зробила версію чат-бота Copilot для Telegram (фото: Unsplash)
Автор: Павло Колеснік

Microsoft розробила спеціальну версію чат-бота Copilot для Telegram. Використовувати ШІ-помічника можна як у додатках, так і в веб-версії месенджера.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на офіційний сайт компанії Microsoft.

@CopilotOfficialBot - це Telegram-бот, що працює у звичному для цього месенджера форматі. Щоб розпочати взаємодію, просто введіть своє питання або інструкцію, як ви робили б це у звичайному особистому чаті.

ШІ-модель бота в месенджері даватиме такі ж відповіді, як і звичайний чат-бот Copilot. Користувач зможе, наприклад, знайти потрібну інформацію, спланувати подорож чи підготувати пост для соціальних мереж.

Зараз бот Copilot знаходиться на стадії відкритого бета-тестування і має кілька обмежень. Користувач може надіслати не більше 30 запитів на добу. Коли цей ліміт досягне, з'явиться повідомлення про те, що скористатися сервісом знову можна буде лише наступного дня.

Скриншот

Нагадаємо, що Microsoft представила ноутбуки зі штучним інтелектом.

Ми також писали, що Microsoft відкриє власний магазин мобільних ігор.

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