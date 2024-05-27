Microsoft добавила чат-бот Copilot в Telegram

@CopilotOfficialBot - это Telegram-бот, работающий в привычном для этого мессенджера формате. Чтобы начать взаимодействие, просто введите свой вопрос или инструкцию, как вы делали бы это в обычном личном чате.

ИИ-модель бота в мессенджере будет давать такие же ответы, как и обычный чат-бот Copilot. Пользователь сможет, например, найти нужную информацию, спланировать путешествие или подготовить пост для социальных сетей.

Сейчас бот Copilot находится в стадии открытого бета-тестирования и имеет несколько ограничений. Пользователь может отправить не более 30 запросов в сутки. При достижении этого лимита появится сообщение о том, что воспользоваться сервисом снова можно будет только на следующий день.

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