UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Ми вижили в пеклі". В Києві "шахед" розтрощив квартиру українського ведучого

Фото: В Києві російський дрон влучив в будинок ведучого (РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Росія знову атакувала Київ 22 грудня дронами-камікадзе. Один з уламків ворожого дрону влучив у будинок в Солом'янському районі столиці. Там живе один з ведучих "Українського телемарафону" Андрій Ковальський.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на дописи друзів ведучого у Facebook.

Що відомо про влучання

Сили ППО намагалися збивати БПЛА, що атакували столицю, але один уламки шахеда влучили у верхні поверхи багатоповерхівки, де живе ведучий. Він дивом залишився живий, але квартира повністю знищена.

"Друзі, всім дякую за підтримку. Всі цілі - і то добре", - написав Андрій у соцмережі та опублікував відео.

Зазначимо, що у Андрія є дружина Тетяна та двоє маленьких дітей. Всі вони  були у квартирі, але вижили.

"Боже, дякую за життя, дякую, що ми і діти вижили в пеклі. В самому пеклі… що не згоріли живцем під завалами, що змогли потушити полумʼя, що змогли … змогли. Дякую!" - написала дружина Андрія Тетяна на Facebook.

Все що залишилося від квартири ведучого (фото: facebook.com/tetiana.khytryk)

Наслідки атаки дронів 

Після попадання уламків шахеда в будинок відбулося загоряння на двох останніх поверхах. Зараз пожежу локалізували.

Попередньо, є руйнація між 24 і 25 поверхами. За медичною допомогою звернулися 2 особи. Одного чоловіка доправили до шпиталю, ще одному постраждалому жителю будинку медики надали допомогу на місці.

Дрон влучив у будинок ведучого Андрія Ковальського (фото: РБК-Україна)

Як ми раніше писали, минулої ночі ворог застосував проти України 35 ударних дронів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київатака дронів