"Ми - церква патріотів": в УПЦ МП почали козиряти допомогою ЗСУ

Члени Священного Синоду Української Православної Церкви разом із митрополитом Онуфрієм на чолі прийшли до Офісу Президента. Вони намагалися зустрітися з президентом України та почали розповідати про свою допомогу ЗСУ.

Про це йдеться на сторінці УПЦ МП у Facebook.

Як повідомляють священники УПЦ МП, вони хочуть передати позицію "мільйонів віруючих" та нібито президенту не доносять правдивої інформації про УПЦ.

"Ми вважаємо, що президенту не доносять правдивої інформації про УПЦ. Судячи з тих заяв, які звучали, інформація про УПЦ спотворюється і створюється неправдивий образ наших парафіян. Ми завжди виступали за конструктив, прагнули, щоб розвивалися відносини між державою та УПЦ. Такий діалог – це важливий аспект”, – заявив голова Інформаційно-освітнього відділу УПЦ митрополит Климент.

Щобільше, священники зазначають, що УПЦ – це церква патріотів, і вони активно допомагають ЗСУ.

"Українська Православна церква – це церква патріотів. Хочеться сподіватися, що очільники нашої держави зможуть не лише почути, а й побачити конкретні справи, які прихожани щодня здійснюють для своєї Батьківщини", – сказав Климент.

Владика також розповів про величезну допомогу ЗСУ та всім нужденним під час війни. Він наголосив, що потрібно віддати шану захисникам і захисникам – вірянам УПЦ, які сьогодні захищають нашу Батьківщину від військової агресії, а деякі з них поклали життя за свою країну.

Проте в особистій зустрічі з президентом було відмовлено, оскільки цієї зустрічі не було у плані. Представникам УПЦ МП запропонували передати звернення до президента, але вони відмовилися.

До них також виходили співробітники профільних департаментів Офісу Президента, щоб ухвалити звернення, зареєструвати та передати на подальший розгляд. Але від цього представники УПЦ МП відмовилися.