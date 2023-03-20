"Мы - церковь патриотов": в УПЦ МП начали козырять помощью ВСУ

Члены Священного Синода Украинской Православной Церкви вместе с митрополитом Онуфрием во главе пришли к Офису Президента. Они пытались встретиться с президентом Украины и начали рассказывать о своей помощи ВСУ.

Об этом говорится на странице УПЦ МП в Facebook.

Как сообщают священники УПЦ МП, они хотят передать позицию "миллионов верующих" и якобы президенту не доносят правдивой информации об УПЦ.

"Мы считаем, что президенту не доносят правдивой информации об УПЦ. Судя по тем заявлениям, которые звучали, информация об УПЦ искажается и создается неправдивый образ наших прихожан. Мы всегда выступали за конструктив, стремились, чтобы развивались отношения между государством и УПЦ. Такой диалог - это важный аспект", - заявил глава Информационно-образовательного отдела УПЦ митрополит Климент.

Более того, священники отмечают, что УПЦ - это церковь патриотов и они активно помогают ВСУ.

"Украинская Православная церковь - это церковь патриотов. Хочется надеяться, что главы нашего государства смогут не только услышать, но и увидеть конкретные дела, которые прихожане ежедневно осуществляют для своей Родины", - сказал Климент.

Владыка также рассказал об огромной помощи ВСУ и всем нуждающимся во время войны. Он подчеркнул, нужно отдать дань уважения защитникам и защитницам – верующим УПЦ, которые сегодня защищают нашу Родину от военной агрессии, а некоторые из них положили жизнь за свою страну.

Однако в личной встрече с президентом было отказано, так как этой встречи не было в плане. Представителям УПЦ МП предложили передать обращение президенту, но они отказались.

К ним также выходили сотрудники профильных департаментов Офиса Президента, чтобы принять обращение, зарегистрировать и передать на дальнейшее рассмотрение. Но и от этого представители УПЦ МП отказались.