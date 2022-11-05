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Ми все робили неправильно: як насправді треба готувати пельмені

Фото: Пельмені треба готувати за таким рецептом (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Якщо ви звикли варити пельмені у підсоленій воді, ви дуже багато втратили. Адже геніальний спосіб приготування перетворить прості пельмешки на воістину ресторанну страву.

Своїм способом поділився Сергій Поканевич, український шеф-кухар, бренд-шеф кількох одеських ресторанів.

Інгредієнти:

  • Пельмені заморожені - 500 г
  • Цибуля ріпчаста (невелика) - 1 шт.
  • Часник - 2 зубчики
  • Свіжа зелень - невеликий пучок
  • Рослинна олія - 40 мл
  • Вершкове масло - 60 г
  • Томатна паста - 1 ст. л (або томати у власному соку, або свіжі помідори)
  • Сметана - 300 г

Покрокове приготування

Наріжте цибулю дрібним кубиком, часник - дрібною соломкою, а зелень порубайте.

Розігрійте сковорідку на середній температурі, додайте олію, вершкове масло.

Закладіть заморожені пельмені прямо на сковороду. Нехай обсмажаться 2-3 хвилини. Додайте цибулю і обсмажте хвилину-дві. Потім додайте часник, томатну пасту чи помідори. Додайте сметану.

Добре перемішайте та поставте на повільний вогонь. Додайте зелень і протоміть на повільному вогні ще 5-6 хвилин.

Смачного!

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