Мы все делали неправильно: как на самом деле нужно готовить пельмени

Если вы привыкли варить пельмени в подсоленной воде, вы очень многое потеряли. Ведь гениальный способ приготовления превратит простые пельмешки в поистине ресторанное блюдо.
Своим способом поделился Сергей Поканевич, украинский шеф-повар, бренд-шеф нескольких одесских ресторанов.
Нарежьте лук мелким кубиком, чеснок – мелкой соломкой, а зелень порубите.
Разогрейте сковороду на средней температуре, добавьте сливочное масло.
Заложите замороженные пельмени прямо на сковороду. Пусть обжарятся 2-3 минуты. Добавьте лук и обжарьте минуту-две. Затем добавьте чеснок, томатную пасту или помидоры. Добавьте сметану.
Хорошо размешайте и поставьте на медленный огонь. Добавьте зелень и протомите на медленном огне еще 5-6 минут.
Приятного вам аппетита!
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