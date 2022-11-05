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Мы все делали неправильно: как на самом деле нужно готовить пельмени

Фото: Пельмени нужно готовить по такому рецепту (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Если вы привыкли варить пельмени в подсоленной воде, вы очень многое потеряли. Ведь гениальный способ приготовления превратит простые пельмешки в поистине ресторанное блюдо.

Своим способом поделился Сергей Поканевич, украинский шеф-повар, бренд-шеф нескольких одесских ресторанов.

Ингредиенты:

  • Пельмени замороженные – 500 г
  • Лук репчатый (небольшой) – 1 шт.
  • Чеснок – 2 зубчика
  • Свежая зелень – небольшой пучок
  • Растительное масло – 40 мл
  • Сливочное масло – 60 г
  • Томатная паста – 1 ст. л (или томаты в собственном соку, или свежие помидоры)
  • Сметана – 300 г

Пошаговое приготовление

Нарежьте лук мелким кубиком, чеснок – мелкой соломкой, а зелень порубите.

Разогрейте сковороду на средней температуре, добавьте сливочное масло.

Заложите замороженные пельмени прямо на сковороду. Пусть обжарятся 2-3 минуты. Добавьте лук и обжарьте минуту-две. Затем добавьте чеснок, томатную пасту или помидоры. Добавьте сметану.

Хорошо размешайте и поставьте на медленный огонь. Добавьте зелень и протомите на медленном огне еще 5-6 минут.

Приятного вам аппетита!

Ранее кулинар рассказал также, как хранить мясо без холодильника круглый год.

Также читайте, как жарить на сковороде без подсолнечного масла, чтобы было вкусно, экономно и полезно.

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