ua ru
Чт, 20 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"Ми прийняли рішення". Монатік вперше зізнався, де під час війни перебуває його дружина та діти

Новость на русском →
Четвер 20 липня 2023 09:15
"Ми прийняли рішення". Монатік вперше зізнався, де під час війни перебуває його дружина та діти Фото: Дмитро Монатік із сім'єю (instagram.com/irishamonatik)
Автор: Людмила Жукова

Дмитро Монатік дуже тяжко переживає розлуку з дружиною Іриною та двома синами, перебуваючи під час війни в Україні. Співак гастролює, а його родина перебуває у Великій Британії, там хлопчики вже пішли до школи.

Про це виконавець вперше розповів в інтерв'ю Славі Дьоміну на YouTube.

Що відомо про сім'ю Монатіка

Незважаючи на те, що діти пішли до школи в Англії, Дмитро з Іриною ухвалили складне рішення - повернутися до Києва. У столиці вони матимуть змогу бути разом.

"Ми прийняли виважене чітке рішення, що сім'я повертається в Україну і сини навчатимуться у Києві. Бо так я мріяв колись", - повідомив артист.

&quot;Ми прийняли рішення&quot;. Монатік вперше зізнався, де під час війни перебуває його дружина та дітиДмитро Монатік із синами (фото: instagram.com/irishamonatik)

Звичайно, пара дуже переживає за ментальне здоров'я дітей, їхню безпеку. Але, попри все, вони вирішили возз'єднатися у Києві, хоча сам Дмитро з Луцька.

Виконавець також розповів, що вони житимуть у своїй квартирі у Києві, а не у заміському будинку. Це пов'язано з тим, що до школи синів так буде дістатися простіше.

&quot;Ми прийняли рішення&quot;. Монатік вперше зізнався, де під час війни перебуває його дружина та дітиДмитро та Ірина (фото: instagram.com/irishamonatik)

Як ми писали раніше, MONATIK з'явився у київській електричці та почав співати.

Читайте РБК-Україна в Google News
співаки Монатик