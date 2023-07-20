"Ми прийняли рішення". Монатік вперше зізнався, де під час війни перебуває його дружина та діти
Дмитро Монатік дуже тяжко переживає розлуку з дружиною Іриною та двома синами, перебуваючи під час війни в Україні. Співак гастролює, а його родина перебуває у Великій Британії, там хлопчики вже пішли до школи.
Про це виконавець вперше розповів в інтерв'ю Славі Дьоміну на YouTube.
Що відомо про сім'ю Монатіка
Незважаючи на те, що діти пішли до школи в Англії, Дмитро з Іриною ухвалили складне рішення - повернутися до Києва. У столиці вони матимуть змогу бути разом.
"Ми прийняли виважене чітке рішення, що сім'я повертається в Україну і сини навчатимуться у Києві. Бо так я мріяв колись", - повідомив артист.
Дмитро Монатік із синами (фото: instagram.com/irishamonatik)
Звичайно, пара дуже переживає за ментальне здоров'я дітей, їхню безпеку. Але, попри все, вони вирішили возз'єднатися у Києві, хоча сам Дмитро з Луцька.
Виконавець також розповів, що вони житимуть у своїй квартирі у Києві, а не у заміському будинку. Це пов'язано з тим, що до школи синів так буде дістатися простіше.
Дмитро та Ірина (фото: instagram.com/irishamonatik)
Як ми писали раніше, MONATIK з'явився у київській електричці та почав співати.