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"Мы приняли решение". Монатик впервые признался , где во время войны находится его жена и дети

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Четверг 20 июля 2023 09:15
"Мы приняли решение". Монатик впервые признался , где во время войны находится его жена и дети Фото: Дмитрий Монатик с семьей (instagram.com/irishamonatik)
Автор: Людмила Жукова

Дмитрий Монатик очень тяжело переживает разлуку с женой Ириной и двумя сыновьями, находясь во время войны в Украине. Певец гастролирует, а его семья находится в Великобритании, там мальчики уже пошли в школу.

Об этом исполнитель впервые рассказал в интервью Славе Демину на YouTube.

Что известно о семье Монатика

Несмотря на то, что дети пошли в школу в Англии, Дмитрий с Ириной приняли сложное решение - вернуться в Киев. В столице они смогут быть вместе.

"Мы приняли взвешенное четкое решение, что семья возвращается в Украину и сыновья будут учиться в Киеве. Так как я мечтал когда-нибудь", - сообщил артист.

&quot;Мы приняли решение&quot;. Монатик впервые признался , где во время войны находится его жена и детиДмитрий Монатик с сыновьями (фото: instagram.com/irishamonatik)

Естественно, пара очень переживает за ментальное здоровье детей, их безопасность. Но, несмотря ни на что, они решили воссоединиться в Киеве, хотя сам Дмитрий из Луцка.

Исполнитель также рассказал, что они будут жить в своей квартире в Киеве, а не в загородном доме. Это связано с тем, что до школы сыновей будет добираться проще.

&quot;Мы приняли решение&quot;. Монатик впервые признался , где во время войны находится его жена и детиДмитрий и Ирина (фото: instagram.com/irishamonatik)

Как мы писали ранее, MONATIK появился в киевской электричке и начал петь.

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