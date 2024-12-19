"Ми повинні побудувати світ без війни". Українській школяр вразив промовою Палату лордів Британії

13-річний Андрій Рокотянський живе в Пулі, Дорсет, Британія. Хлопчик знаходиться у Британії вже два роки через повномасштабне вторгнення Росії до України. Він навчається у школі Святого Едварда і нещодавно посів друге місце в національному конкурсі з написання промов.

Український школяр звернувся з промовою до високопоставлених гостей у Палаті лордів і закликав їх побудувати новий світ, у якому не буде війни.

"Наш світ поглинений війною. Мені довелося покинути Україну через війну, тому що жити вдома було небезпечно. Стільки життів було втрачено. Путін знущається з України, і багато людей стурбовані ядерним конфліктом, який може відбутися у майбутньому. Як люди, ми повинні робити краще. Як люди, ми повинні намагатися побудувати світ без війни", - сказав Андрій Рокотянський.

Він закликав припинити війни, вказавши, що конфлікт з Росією спричинив "смерть, розруху та голод". Також українець розповів, що "був наляканий і засмучений через те, що залишив свій дім, покинув своїх друзів, покинув все".

Серед гостей у Палаті лордів були присутні комісар у справах дітей Рейчел де Соуза та колишній перший міністр Шотландії лорд Джек Макконнелл, а також редактор дитячої газети First News та організаторка конкурсу промов Нікі Кокс.

Андрій у кінці промови сказав, що він надзвичайно пишається тим, що українець і сподівається, що його промова допоможе.

"Я сподіваюся, що моя промова допоможе людям зрозуміти важливість миру та вплив війни на таких дітей, як я", - підкреслив українець.