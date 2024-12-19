"Мы должны построить мир без войны". Украинский школьник поразил речью Палату лордов Британии

13-летний Андрей Рокотянский живет в Пуле, Дорсет, Великобритания. Мальчик находится в Британии уже два года из-за полномасштабного вторжения России в Украину. Он учится в школе Святого Эдварда и недавно занял второе место в национальном конкурсе по написанию речей.

Украинский школьник обратился с речью к высокопоставленным гостям в Палате лордов и призвал их построить новый мир, в котором не будет войны.

"Наш мир поглощен войной. Мне пришлось покинуть Украину из-за войны, потому что жить дома было опасно. Столько жизней было потеряно. Путин издевается над Украиной, и многие люди обеспокоены ядерным конфликтом, который может произойти в будущем. Как люди, мы должны делать лучше. Как люди, мы должны пытаться построить мир без войны", - сказал Андрей Рокотянский.

Он призвал прекратить войны, указав, что конфликт с Россией вызвал "смерть, разруху и голод". Также украинец рассказал, что "был напуган и расстроен из-за того, что оставил свой дом, покинул своих друзей, покинул все".

Среди гостей в Палате лордов присутствовали комиссар по делам детей Рэйчел де Соуза и бывший первый министр Шотландии лорд Джек Макконнелл, а также редактор детской газеты First News и организатор конкурса речей Ники Кокс.

Андрей в конце речи сказал, что он очень гордится тем, что украинец и надеется, что его речь поможет.

"Я надеюсь, что моя речь поможет людям понять важность мира и влияние войны на таких детей, как я", - подчеркнул украинец.