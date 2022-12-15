"Ми переможемо": Джамала розповіла, що Байден сказав їй під час зустрічі у Вашингтоні

Чому співачка їздила у Вашингтон

За словами Джамали, її запросили на престижну церемонію 45th Annual Kennedy Center Honors, якою нагороджують знаменитостей за їхній внесок у розвиток американської культури.

Там співачка зустрілася з акторами Джорджем Клуні, якого відзначили цією нагородою, Джулією Робертс, а також з американськими політиками - президентом Джо Байденом, спікеркою палати представників США Ненсі Пелосі та держсекретарем США Ентоні Блінкеном.

Джамала та Ентоні Блінкен (instagram.com/jamalajaaa)

Джамала та Ненсі Пелосі (instagram.com/jamalajaaa)

Джамала і Джулія Робертс (instagram.com/jamalajaaa)

Також зірка закривала церемонію своїм виступом разом з Hozier та Brandi Carlile легендарною піснею Walk On гурту U2.

Однак, перш ніж їхати до США, вона зустрілась із президентом України Володимиром Зеленським, щоб порадитись.

"З Ентоні Блінкеном мала можливість поговорити про Україну. Напередодні я зустрічалася з нашим президентом Володимиром Зеленським. І, як би це дивно не звучало, але для мене важливо було запитати, що ще можна сказати, додати", - пояснила співачка.

Про що Джамала говорила з Байденом

Також після особистої розмови з Джо Байденом у Джамали з'явилося чітке розуміння, що Україна переможе у війні.

Однак, що саме сказав президент США, вона не може розповісти.

Зокрема, співачка подякувала Байдену за його допомогу, адже саме він допомагає боротись з російськими окупантами.

"Після нашої розмови у мене виникло абсолютне розуміння, що ми переможемо. Я не можу вам сказати всіх речей. Але точно була надія. Так, це мені Байден сказав. Особисто сказав, на вушко. Після того, як він почув, що я з Криму, він обійняв мене так міцно, що аж охорона підійшла, злякалася", - додала Джамала.