Джамала призналась, что потеряла близкого человека: "хочется плакать" (фото)

По ее словам, Наталья была исключительным учителем, ведь она имела уникальные вокальные знания. К тому же Джамала мечтала с ней открыть вокальную школу.

"Не стало очень близкого друга, с которым можно было говорить часами обо всем. Ни в консерватории, ни после я не встречала педагога, который мог научить пению любой сложности. А она могла. Всегда буду благодарить Бога за эту встречу", – написала певица.

Звезда рассказала, что такого веселого, энергичного и вдохновляющего человека еще никогда не встречала.

Джамала потеряла близкого друга (instagram.com/jamalajaaa)

Джамала добавила, что в консерватории над ними часто шутили, ведь как такими дружными могут быть учитель и ученик. Звезда много времени проводила с преподавательницей, они пели и много говорили.

"Как близкие подружки. У меня такой и не было, и не будет. Невероятно трудно. Хочется плакать. При ней совершенно нельзя было грустить. Мы смеялись и всегда-всегда много говорили, пели и снова смеялись. Невозможно представить, как вообще быть без ее", - сказала звезда.

Джамала потеряла близкого друга (instagram.com/jamalajaaa)

Также Джамала опубликовала архивные фото и отрывок из шоу "Танцы со звездами", для которого Наталья Горбатенко дала свое последнее интервью. В частности, в том выпуске певица посвятила ей номер.