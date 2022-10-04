Джамала покинула "Танці з зірками" в Польщі. Судді здивували рішенням

У шостому ефірі польських "Танців з зірками" Джамала покинула шоу. Її виступ судді оцінили лише 30 балами.

Чому цей ефір виявився надскладним для співачки - читайте в матеріалі Styler.

Яким був виступ Джа та Яцека?

На цьому етапі шоу кожна пара виконувала два танці. Першою для української виконавиці стала румба, яку їй вдалося затанцювати дуже чуттєво та романтично. Однак сам танець дався для співачки дуже непросто.

"Першою була румба і я точно її не скоро забуду…Такий непростий танець прийшов до мене в комплекті з застудою. Але нічого, загартовуємося й віримо в краще", - написала Джа у своєму Instagram.

Своїм виступом пара зображувала двох закоханих, яких от-от повинна розлучити відстань, але танець дарує їм миті разом.

Джамала була одягнена в легку зелену сукню, яка грайливо розвіювалась під час виступу. А її партнер Яцек обрав чорні майку та штани, що ніби передавало глибокі почуття простого хлопчини.

Чому судді не оцінили старання пари?

Другий танець був у форматі батлу, коли на паркеті виступають дві пари одночасно. Під час такого виступу глядачі мали змогу одразу голосувати.

За підсумками всіх дуелей Джамала з Яцеком опинилися на передостанньому місці в турнірній таблиці, отримавши лише 30 балів від журі.

"Я засмучена зараз, звичайно. Тому що ми робили цю важливу місію для українських дітей із Polsat Foundation. Але я вас закликаю - не переставайте говорити, підтримувати та допомагати нашій країні! Дякую кожному", - сказала співачка про припинення участі в шоу.

Джамала на шоу "Танці з зірками" в Польщі (фото: instagram.com/jamalajaaa)