"Ми найкраще з поколінь". Слухайте гарну літню пісню від гурту Фіолет

Що Мартинюк говорить про "Полуничну"

За словами "Колоса", нова пісня Фіолету це таке собі нагадування, що "ми тут для любові - до своїх людей, рідної землі, крихкості щоденного життя".

"Полунична" - це дитинство, юність і пам’ять про речі та людей, які назавжди лишилися в минулому. Це сьогоднішнє, в якому ми тримаємося за найближчих і власну віру в завтра. "Я норм" - як мантра наших розхристаних часів", - коментує Сергій.

Додамо, що відеоряд до пісні, відзнятий в Києві, був зроблений в співпраці з відомим інді-режисером Олексієм Кудрявцевим.

Попередня робота Фіолета - "Поживемо-побачимо" - була презентована артистами місяць тому.

Композиція і ніжне відео на неї являють собою щиру сповідь людини з багажем років та досвідів, яка готова визнавати власні помилки, вади і боротися за щастя найближчих.

Зауважимо, що найближчим часом Фіолет можна буде побачити на фестивалі "Файне місто" у Львові на підтримку полку АЗОВ.

А поки гурт працює над новим матеріалом і підготовкою благодійного осіннього туру.