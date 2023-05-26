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Дивіться дуже зворушливий кліп про кохання на тлі війни

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П'ятниця 26 травня 2023 16:15
Дивіться дуже зворушливий кліп про кохання на тлі війни Кадр з відео "Поживемо-побачимо"
Автор: Styler

Популярний гурт Фіолет на чолі з відомим письменником Сергієм Мартинюком показав зворушливе відео на нову пісню "Поживемо-побачимо".

За словами музикантів, це одна із небагатьох їхніх пісень, написаних після 24 лютого, яка не є прямою рефлексією на війну.

"Це щира сповідь людини з багажем років та досвідів, яка готова визнавати власні помилки, вади і боротися за щастя найближчих. Пісня, тлумачити слова котрої, мабуть, і не потрібно - кожен відшукає там свій рядок і нагадування про пережите", - говорить Сергій.

Для самого артиста "Поживемо-побачимо" - це "абсолютно новий рівень відвертості зі слухачем, підкріплений важливим усвідомленням того, що час в нашій країні віднедавна побіг швидше ніж десь-інде, і жити потрібно вже".

"Жити, боротися, любити", - додає Мартинюк.

Дивіться дуже зворушливий кліп про кохання на тлі війни

Сергій Мартинюк (фото: пресслужба гурту Фіолет)

Головні ролі у кліпі виконали керівниця великого волонтерського штабу "Ангар" Оля Валянік та бойовий медик ЗСУ Олексій Кушнєр.

Пара зіграла самих себе після довгої розлуки через війну.

"Ми дуже мало проводимо часу разом після початку повномасштабної війни, бо кожен знаходиться там, де є найбільше корисним. Побачитись вдається досить рідко. Так що зйомка кліпу стала ще однією можливістю побути поруч, насолодитись один одним, відчути запах коханої людини, обійнятися. В самому відео ми не грали ролі, ми щиро кайфували від того, яке ж це щастя - бути один біля одного", - говорять Оля і Олексій.

Раніше ми писали, що солістка гурту KAZKA Олександра Зарицька виходить заміж і вже похвалилася обручкою.

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