"Ми найкраще з поколінь". Слухайте гарну літню пісню від гурту Фіолет
Популярний гурт Фіолет на чолі з фронтменом і письменником Сергієм Мартинюком випустили пісню "Полунична".
Свіжий реліз музикантів - це тепла історія, наповнена мінливим відчуттям літньої безтурботності і ностальгії за дитинством та юнацькими досвідами першої любові.
Що Мартинюк говорить про "Полуничну"
За словами "Колоса", нова пісня Фіолету це таке собі нагадування, що "ми тут для любові - до своїх людей, рідної землі, крихкості щоденного життя".
"Полунична" - це дитинство, юність і пам’ять про речі та людей, які назавжди лишилися в минулому. Це сьогоднішнє, в якому ми тримаємося за найближчих і власну віру в завтра. "Я норм" - як мантра наших розхристаних часів", - коментує Сергій.
Додамо, що відеоряд до пісні, відзнятий в Києві, був зроблений в співпраці з відомим інді-режисером Олексієм Кудрявцевим.
Попередня робота Фіолета - "Поживемо-побачимо" - була презентована артистами місяць тому.
Композиція і ніжне відео на неї являють собою щиру сповідь людини з багажем років та досвідів, яка готова визнавати власні помилки, вади і боротися за щастя найближчих.
Зауважимо, що найближчим часом Фіолет можна буде побачити на фестивалі "Файне місто" у Львові на підтримку полку АЗОВ.
А поки гурт працює над новим матеріалом і підготовкою благодійного осіннього туру.
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