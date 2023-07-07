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"Ми найкраще з поколінь". Слухайте гарну літню пісню від гурту Фіолет

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П'ятниця 07 липня 2023 20:02
"Ми найкраще з поколінь". Слухайте гарну літню пісню від гурту Фіолет Кадр з відео на пісню "Полунична"
Автор: Styler

Популярний гурт Фіолет на чолі з фронтменом і письменником Сергієм Мартинюком випустили пісню "Полунична".

Свіжий реліз музикантів - це тепла історія, наповнена мінливим відчуттям літньої безтурботності і ностальгії за дитинством та юнацькими досвідами першої любові.

Що Мартинюк говорить про "Полуничну"

За словами "Колоса", нова пісня Фіолету це таке собі нагадування, що "ми тут для любові - до своїх людей, рідної землі, крихкості щоденного життя".

"Полунична" - це дитинство, юність і пам’ять про речі та людей, які назавжди лишилися в минулому. Це сьогоднішнє, в якому ми тримаємося за найближчих і власну віру в завтра. "Я норм" - як мантра наших розхристаних часів", - коментує Сергій.

Додамо, що відеоряд до пісні, відзнятий в Києві, був зроблений в співпраці з відомим інді-режисером Олексієм Кудрявцевим.

Попередня робота Фіолета - "Поживемо-побачимо" - була презентована артистами місяць тому.

Композиція і ніжне відео на неї являють собою щиру сповідь людини з багажем років та досвідів, яка готова визнавати власні помилки, вади і боротися за щастя найближчих.

Зауважимо, що найближчим часом Фіолет можна буде побачити на фестивалі "Файне місто" у Львові на підтримку полку АЗОВ.

А поки гурт працює над новим матеріалом і підготовкою благодійного осіннього туру.

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