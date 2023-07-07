"Ми найкраще з поколінь". Слушайте красивую летнюю песню от группы Фіолет

Популярная группа Фіолет во главе с фронтменом и писателем Сергеем Мартынюком выпустили песню "Полунична".

Свежий релиз музыкантов - это теплая история, наполненная изменчивым чувством летней беззаботности и ностальгии по детству и юношеским опытам первой любви.

Что Мартынюк говорит про "Полуничну"

По словам "Колоса", новая песня Фіолета это некое напоминание, что "мы здесь для любви - к своим людям, родной земле, хрупкости повседневной жизни".

"Полунична" - это детство, юность и память о вещах и людях, которые навсегда остались в прошлом. Это сегодняшнее, в котором мы держимся за ближайшую и собственную веру в завтра. "Я норм" - как мантра наших расхристанных времен", - комментирует Сергей.

Добавим, что видеоряд к песне, снятый в Киеве, был сделан в сотрудничестве с известным инди-режиссером Алексеем Кудрявцевым.

Предыдущая работа Фіолету - "Поживемо-побачимо" - была презентована артистами месяц назад.

Композиция и нежное видео на нее представляют собой искреннюю исповедь человека с багажом лет и опытов, готового признавать собственные ошибки, изъяны и бороться за счастье близких.

Отметим, что в ближайшее время Фіолет можно будет увидеть на фестивале "Файне місто" во Львове в поддержку полка АЗОВ.

А пока группа работает над новым материалом и подготовкой благотворительного осеннего тура.