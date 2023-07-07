"Ми найкраще з поколінь". Слушайте красивую летнюю песню от группы Фіолет
Популярная группа Фіолет во главе с фронтменом и писателем Сергеем Мартынюком выпустили песню "Полунична".
Свежий релиз музыкантов - это теплая история, наполненная изменчивым чувством летней беззаботности и ностальгии по детству и юношеским опытам первой любви.
Что Мартынюк говорит про "Полуничну"
По словам "Колоса", новая песня Фіолета это некое напоминание, что "мы здесь для любви - к своим людям, родной земле, хрупкости повседневной жизни".
"Полунична" - это детство, юность и память о вещах и людях, которые навсегда остались в прошлом. Это сегодняшнее, в котором мы держимся за ближайшую и собственную веру в завтра. "Я норм" - как мантра наших расхристанных времен", - комментирует Сергей.
Добавим, что видеоряд к песне, снятый в Киеве, был сделан в сотрудничестве с известным инди-режиссером Алексеем Кудрявцевым.
Предыдущая работа Фіолету - "Поживемо-побачимо" - была презентована артистами месяц назад.
Композиция и нежное видео на нее представляют собой искреннюю исповедь человека с багажом лет и опытов, готового признавать собственные ошибки, изъяны и бороться за счастье близких.
Отметим, что в ближайшее время Фіолет можно будет увидеть на фестивале "Файне місто" во Львове в поддержку полка АЗОВ.
А пока группа работает над новым материалом и подготовкой благотворительного осеннего тура.
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