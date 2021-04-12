Ми нащадки лицарських батьків: появилась сильная песня, которая может стать гимном Пласта

О чем песня "Ми ростем"?

В основе этого рок-гимна пластунам лежит классический старинный текст, которому уже около 100 лет, выдающегося украинского автора Богдана Нижанковского. А идея создания и реализации этого проекта принадлежит супруге Олега Скрипки Натальи.

Кадр из клипа "Ми ростем"

"Мы ростем" - жизнеутверждающий рок-гимн "Пласта", национальной организации скаутов Украины, что уже более 100 лет занимается культурным и патриотическим воспитанием детей. В наши времена, когда сокрушительно действует медийная пропаганда, а информационная среда искажает детские представления об окружающем мире, такие организации, как "Пласт", и в целом воспитание будущих поколений приобретают особое значение. И здесь мы можем наблюдать деятельность пластунов, а также преемственность поколений - очень редкое явление в украинском шоу-бизнесе", - говорится в описании к видео.

Добавим, что в клипе принимают участие курень имени Ореста Субтельного и все дети Олега Скрипки.

"Этот трек "Ми ростем" является патриотическим подарком "Пласта" - Национальной Скаутской Организации Украины", - говорит лидер ВВ.

Воплі Відоплясова feat USTYM - "Ми ростем"

Текст песни "Ми ростем":

Ми ростем, ми надія народу,

Ми нащадки лицарських батьків,

Чуєм поклик походу, чуєм вітер свободи

Чуєм шуми далеких степів!

І серця нам завзяттям палають,

Кожний з нас у рядах вже іде,

Україно, блукає, чарівний наш краю,

Нас не зборе ніхто і ніде!

Гей гей, Україно!

Гей гей, Україно! Ла ла ла ла ла.

Ми духом єдині, не одолимі,

Ла ла ла ла ла ла ла ла.

Гей гей, Україно!

Гей гей, Україно! Ла ла ла ла ла.

Незламні рушимі, завжди єдині,

Ла ла ла ла ла ла ла ла.

З нами Бог, з нами віра і сила,

Перед нами у сонці ввесь шлях,

Мов орли, розправляємо крила

У простори, що мріють в очах!

Наша пісня народу надія,

Бо ця пісня зродила вже чин!

Окриляє, зоріє сповняється мрія,

Йде ворожій навалі загин.

Пісню волі ми пишемо кров'ю,

Її силу вже чує ввесь світ.

Україну чекаю, вітаєм з любов'ю

І сповняєм святий заповіт!

Гей гей, Україно!

Гей гей, Україно! Ла ла ла ла ла.

Ми духом єдині, не одолимі,

Ла ла ла ла ла ла ла ла.

Гей гей, Україно!

Гей гей, Україно! Ла ла ла ла ла.

Незламні рушимі, завжди єдині,

Ла ла ла ла ла ла ла ла.