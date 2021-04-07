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ONUKA получила престижную международную награду за лучший видеоклип

Новина українською → Среда 07 апреля 2021 14:32
ONUKA получила престижную международную награду за лучший видеоклип Фото: Фронтвумен группы ONUKA Наталья Жижченко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

Украинская группа ONUKA получила признание на международном кинофестивале ARFF в Барселоне. Победа досталась музыкантам за невероятно колоритную видеоработу ZENIT.

Об этом стало известно из сообщения прессслужбы группы в Instagram.

"Создавая этот клип, мы надеялись, что он поможет открыть глаза на красоту окружающего мира. Мы рады, что его оценили за рубежом и назвали "Лучшим музыкальным видео" на международном кинофестивале ARFF Barcelona 2021", - подписано сообщение.

Группа отдельно поблагодарила режиссера Евгения Филатова (который "по совместительству" является мужем фронтвумен группы Натальи Жижченко), а также художнице по костюмам Лесе Патоке.

"Все наряды были созданы из вторичных материалов, не было использовано ни одной новой пуговицы или ткани - от этого результат кажется более впечатляющим", - добавили в пресс-службе.

Отметим, что видеоработу группа презентовала еще в 2019-м году и за это время он набрал без малого 4 млн просмотров.

"Я надеюсь, благодаря ZENIT люди увидят то прекрасное, что нас окружает. Несмотря на проблемы и неурядицы, стремительный ритм или потребности современного мира, иногда нужно остановиться и почувствовать счастье в моменте. Мы видим лишь то, что мы предпочитаем видеть.

ONUKA - ZENIT

Для справки: Наталья Жижченко замужем за Евгением Филатовым. Их отношения начались в 2008 году с профессионального общения. 14 мая 2020 года у пары родился сын.

Ранее мы писали, что фронтвумен группы ONUKA показала фото новорожденного малыша.

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