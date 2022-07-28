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Ми маленькі волонтери! Во Львовской области дети организовали собственный штаб для помощи ВСУ

Дети организвали свой волонтерский штаб и собирают на ВСУ (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Во Львовской области трое детей обустроили целый волонтерский штаб для помощи украинским защитникам. Они продают собственные рисунки и с помощью взрослых покупают необходимые вещи для воинов ВСУ.

Об этом рассказал Игорь Зинкевич в своем Telegram-канале.

"Расскажу вам интересную историю. Познакомился я в селе Воля-Гомулецкая возле Львова с маленькими волонтерами. Эти дети продают рисунки, которые нарисовали самостоятельно. Дети: Анастасийка 11 лет, Софийка 9 лет, Аленка 10 лет и Алинка 13 лет, и сейчас к ним присоединяются еще их друзья", - сообщил Зинкевич.

Он отметил, что у детей большое желание помогать, чтобы как можно быстрее приблизить нашу победу. Дети оборудовали себе волонтерский штаб на блокпосте при въезде в село.

Фото: Игорь Зинкевич

Все собранные средства они передают Роману Пигелю и на них закупают необходимые вещи и товары первой необходимости для наших защитников: пенные губки (одноразовый душ), чтобы ребята могли поддерживать гигиену, портативные конфорки и газ к ним.

Фото: Игорь Зинкевич

Дети по всей Украине сейчас стараются помогать украинским защитником и собирают средства любыми способами.

Недавно мы рассказывали о том, что во Львове дети торгуют лимонадом, чтобы собрать средства на ВСУ и за неделю им удалось заработать 8 тысяч гривен.

А также мы писали о том, что 6-летняя дочь погибшего военного делает своими руками украшения и продает, чтобы собрать на автомобиль для ВСУ.

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волонтерсбор на ВСУ