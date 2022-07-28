Ми маленькі волонтери! На Львівщині діти організували власний штаб для допомоги ЗСУ

"Розповім вам цікаву історію. Познайомився я в селі Воля-Гомулецька біля Львова з маленькими волонтерами. Ці діти продають малюнки, які намалювали самостійно. Діти: Анастасійка 11 років, Софійка 9 років, Оленка 10 років і Алінка 13 років, і зараз до них приєднуються ще їхні друзі", - повідомив Зінкевич.

Він зазначив, що у дітей велике бажання допомагати, щоб якомога швидше наблизити нашу перемогу. Діти обладнали собі волонтерський штаб на блокпості при в'їзді в село.

Фото: Ігор Зінкевич

Всі зібрані кошти вони передають Роману Пігелю і на них закуповують необхідні речі та товари першої необхідності для наших захисників: пінні губки (одноразовий душ), щоб хлопці могли підтримувати гігієну, портативні конфорки та газ до них.

Фото: Ігор Зінкевич

Діти по всій Україні зараз намагаються допомагати українським захисником і збирають кошти будь-якими способами.