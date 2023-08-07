"Мы очень просим". В Ужгороде священник призвал, чтобы Бог помирил "два братских народа"

В Ужгороде священник греко-католического храма Роман Курах во время богослужения призвал к примирению двух великих народов, имея в виду Украину и Россию. Так же он считает, что это два "братских народа".

Детали скандала в храме Ужгорода

Журналистка сообщила, что случайно услышала слова священника в громкоговоритель, когда она проезжала мимо ужгородского кафедрального собора.

"Мы очень просим, ​​чтобы Господь это сделал, это чудо: примирил эти два великих народа - Украину и Россию. Чтобы эти два народа не толкли, не мучили, не уничтожали, не убивали друг друга. Но чтобы эти два прекрасных народа строили царство небесное уже здесь на земле и когда-то вместе вошли в небо, обнялись и прославили Господа целую вечность на многие и благие лета", - сказал священник на службе.

Интересно, что все люди, пришедшие на богослужение, нормально реагировали на такие речи, несмотря на то, что в Украине уже больше года идет война.

"Мы были в шоке, и никто и глазом не моргнул эти слова. Десятки людей молча прислушались к богослужению и ушли. Мы, в шоке, решили зайти в собор и вежливо спросить у Кураха, нормально ли благословлять россиян во время войны и призывать обниматься с теми, кто нас убивает", - написала Дарья.

Когда журналистка задала вопросы священнику, нормально ли это, он перешел на крик и начал "тыкать".

Священник Роман Курах сказал, что имеет право на свою точку зрения (facebook.com/sssipigina)

Отметим, что Романа Кураха называли самым харизматичным священником на Закарпатье. Так его окрестила когда-то журналистка Укринформа.

Какая позиция священника

В то же время, по словам священника, его родной брат служит в десантных войсках. И, несмотря на это, Курах заявляет, что "мы в Господе есть братья и сестры". Также Роман сообщил, что так сказал Христос.

"Я имею право на мою позицию", – сказал священник греко-католического храма Роман Курах.

На вопрос Сипигиной о том, будет ли он продолжать говорить о россиянах так же, если на войне убьют его родного брата, который сейчас служит в ВСУ, Курах ответил утвердительно.

Что думают украинцы

В комментариях некоторые жители Ужгорода заступились за священника. Они написали, что журналистка не слышала всей проповеди, мол, до этого Роман просил у Бога защитить наших воинов.