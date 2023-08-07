"Мы очень просим". В Ужгороде священник призвал, чтобы Бог помирил "два братских народа"
В Ужгороде священник греко-католического храма Роман Курах во время богослужения призвал к примирению двух великих народов, имея в виду Украину и Россию. Так же он считает, что это два "братских народа".
Об этом рассказала журналистка Дарья Сипигина в Facebook.
Детали скандала в храме Ужгорода
Журналистка сообщила, что случайно услышала слова священника в громкоговоритель, когда она проезжала мимо ужгородского кафедрального собора.
"Мы очень просим, чтобы Господь это сделал, это чудо: примирил эти два великих народа - Украину и Россию. Чтобы эти два народа не толкли, не мучили, не уничтожали, не убивали друг друга. Но чтобы эти два прекрасных народа строили царство небесное уже здесь на земле и когда-то вместе вошли в небо, обнялись и прославили Господа целую вечность на многие и благие лета", - сказал священник на службе.
Интересно, что все люди, пришедшие на богослужение, нормально реагировали на такие речи, несмотря на то, что в Украине уже больше года идет война.
"Мы были в шоке, и никто и глазом не моргнул эти слова. Десятки людей молча прислушались к богослужению и ушли. Мы, в шоке, решили зайти в собор и вежливо спросить у Кураха, нормально ли благословлять россиян во время войны и призывать обниматься с теми, кто нас убивает", - написала Дарья.
Когда журналистка задала вопросы священнику, нормально ли это, он перешел на крик и начал "тыкать".
Священник Роман Курах сказал, что имеет право на свою точку зрения (facebook.com/sssipigina)
Отметим, что Романа Кураха называли самым харизматичным священником на Закарпатье. Так его окрестила когда-то журналистка Укринформа.
Какая позиция священника
В то же время, по словам священника, его родной брат служит в десантных войсках. И, несмотря на это, Курах заявляет, что "мы в Господе есть братья и сестры". Также Роман сообщил, что так сказал Христос.
"Я имею право на мою позицию", – сказал священник греко-католического храма Роман Курах.
На вопрос Сипигиной о том, будет ли он продолжать говорить о россиянах так же, если на войне убьют его родного брата, который сейчас служит в ВСУ, Курах ответил утвердительно.
Что думают украинцы
В комментариях некоторые жители Ужгорода заступились за священника. Они написали, что журналистка не слышала всей проповеди, мол, до этого Роман просил у Бога защитить наших воинов.
- Так усі ми з ненавистю до ворога прокидаємося і з наю засинаємо, якщо можем. Але якби ви на літургії були від початку і до кінця, то могли б навчитися не виривати слів із контексту. Почули б і прохання про захист наших воїнів, їх зцілення духовне і фізичне, а також про любов, котру із наших сердець витісняється все більше. Це ворог робить з усіми нами, і ненависть один до одного - це його перемога.
- Дарʼя, ходіть в церкву, а не проїжджайте повз неї, слухайте проповідь цілу, а не "підслуховуйте" уривки. Як подати інформацію під бажаним соусом- Ви продемонстрували, але у кого мозок на місц - той побачить, що пресвітер хотів донести, на жаль, Вам не дано.
- Священник однозначно неправий і його діям, впевнена, нададуть оцінку правоохоронні органи. Однак, безліч разів повторювати, що "вас тут не бомблять" - це як мінімум розпалювання ворожнечі і прояви сепаратизму! Бо Закарпаття - це Україна!
Как мы ранее писали, под Херсоном россияне убили священника УПЦ МП, который раздавал людям "гуманитарку".