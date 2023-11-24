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"Ненавиджу цю країну усією душею". Українська гімнастка влипла у грандіозний скандал та вилетіла зі збірної

П'ятниця 24 листопада 2023 14:58
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"Ненавиджу цю країну усією душею". Українська гімнастка влипла у грандіозний скандал та вилетіла зі збірної Гімнастку Нікольченка виключили зі збірної України (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Українська гімнастка Влада Нікольченко потрапила у грандіозний скандал через свої висловлювання на адресу Польщі. На її слова спочатку відреагували у Федерації гімнастики Польщі, а згодом і в Українській федерації гімнастики.

Що відомо про цей скандал і як покарали Владу Нікольченко, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Під час підготовки матеріалу використані джерела: Instagram-сторінки Влади Нікольченко, Facebook-сторінка екс-генерального секретаря Федерації гімнастики Польщі Петра Деца, Facebook-сторінка Української федерації гімнастики, "Трибуна".

Декілька днів тому Влада Нікольченко написала у своєму stories наступне: "Зіпсували настрій зранку. Ненавиджу цю країну всією душею, а більше за все, людей, які тут живуть. Я тут лише тому, що в моїй рідній країні закрили аеропорт".

У її пості йшлося про Польщу. Сама 20-річна гімнастка родом із Харкова.

Після хвилі хейту Влада попросила вибачення за свої висловлювання і повідомила, що у неї був нервовий зрив.

"У мене був психологічний зрив... З кожним, навіть потойбічним конфліктом через війну в моїй країні виникає стрес і виходить з мене без мого дозволу в такому агресивному вигляді. Це була ситуативна емоція, про яку я шкодую, не хотіла нікого образити. Будь ласка, не приймайте це на свій рахунок. Це говорила не я, а емоції в мені. Вибачте", - написала вона пізніше.

&quot;Ненавиджу цю країну усією душею&quot;. Українська гімнастка влипла у грандіозний скандал та вилетіла зі збірної

Скріншот

Петро Дец, екс-генеральний секретар Федерації гімнастики Польщі, відреагував на слова Нікольченка та зв'язався з Іриною Блохіною, яка висловила щирі вибачення Польщі за Владу. Вона зізналася, що у шоці через висловлювання спортсменки.

"Дуже сподіваюся, що їй не доведеться знову проходити через польський жах і що вона ніколи не буде змушена знову ступити до Польщі, навіть на мить, мандруючи екзотичними місцями", - додав він.

&quot;Ненавиджу цю країну усією душею&quot;. Українська гімнастка влипла у грандіозний скандал та вилетіла зі збірної

Скріншот

Відреагували на її висловлювання та в Українській федерації гімнастики.

"Українська федерація гімнастики повідомляє, що щодо висловлювань Влади Нікольченко на її сторінці в соціальній мережі Instagram розпочало дисциплінарне розслідування", - сказано у повідомленні.

&quot;Ненавиджу цю країну усією душею&quot;. Українська гімнастка влипла у грандіозний скандал та вилетіла зі збірної

Скріншот

Нікольченко виключать зі збірної України. Таке бажання висловив виконувач обов'язків міністра молоді та спорту України Матвій Бідний.

"Кожен спортсмен національної збірної України, який має честь представляти країну у світі, має усвідомлювати рівень своєї відповідальності. У той час, коли президент та уряд докладають неймовірних зусиль на міжнародній арені, консолідуючи підтримку інших країн, наше завдання – показувати світові, що українці – зрілий, заможний, мудрий народ гідний бути повноправним членом цивілізованого суспільства. У цих умовах публічний емоційний меседж, який дозволила собі колишня член національної збірної, є шкідливою для нашої країни, неприпустимою і не може залишитися без нашої реакції", - заявив він.

Для довідки

Влада Нікольченко народилася 9 грудня 2002 року у Харкові. Виступає в індивідуальній першості. 2018 року стала переможницею фіналу Гран-прі. Двічі стала володаркою Кубка світу у вправі з булавами. Призерка чемпіонату Європи та європейських ігор. Майстер спорту України.

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