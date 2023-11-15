"Мы ждем ВСУ". В Крыму развивается украинский флаг (фото)

В Крыму 15 ноября взвился украинский флаг. Флаг повесили активисты на горе Бойко, чтобы дать всем понять, что полуостров – это украинская земля.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Telegram "Желтая лента".

Что известно об украинском флаге в Крыму

Известно, что акцию провели участники движения гражданского сопротивления "Желтая Лента".

На фото вы можете увидеть большой флаг нашей страны на фоне гор.

"Этой акцией мы хотим еще раз напомнить, что Крым - это украинская земля! Мы ждем ВСУ! Мы будем продолжать нашу бессрочную акцию протеста столько сколько нужно. Сегодня флаг Украины развевается над вершиной Крыма, а уже скоро мы увидим его над всеми админзданиями полуострова, ведь Крым - это Украина!" - говорится в сообщении.

В Крыму подняли флаг Украины (фото: t.me/yellowribbon_ru)

Напомним, что 20 февраля 2014 началась вооруженная оккупация Крыма Россией. Именно эту дату Верховная Рада признала официально началом временной оккупации Крымского полуострова.