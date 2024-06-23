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"Ми були дуже близькі". Український актор розповів про колегу, який ледь не зруйнував його шлюб

Олексій Богданович (фото: facebook.com/bogdanovycholeksii)
Автор: Іванна Пашкевич

Народний артист України Олексій Богданович розповів, як колега з театру, з яким він тісно товаришував, ледь не зруйнував його шлюб.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю актора для YouTube-каналу "Rostyslove Production".

Деталі

Зі слів зірки, він більше не заводить дружні стосунки з колегами, адже один раз вже "попікся".

"Я не вступаю з колегами в дружні стосунки, щоб не розчаровуватися. У мене тільки творчі професійні відносини. Я ніколи не лізу в душу, ніколи не розпитую, ненавиджу, коли в мене намагаються це зробити", - поділився Олексій.

У молоді роки, розповів артист, він тісно спілкувався актором, ім’я якого називати не став.

Олексій Богданович (фото: facebook.com/bogdanovycholeksii)

"Ми були дуже близькі, довіряли одне одному все, розказували одне одному. Такі -братні стосунки. І коли я отримав від нього таку підставу, яка мені ледь не коштувала розлучення, я зрозумів, що не можна заводити дружбу там, де ти працюєш", - сказав Богданович.

А все через заздрощі і конкуренцію, яка присутня у цій професії, каже він.

"Особливо, якщо ти стаєш відомим, не дай боже, популярним - це пробачити не можна", - додав актор.

Також Олексій зазначив, що у таких ситуаціях заздрісники "втрачають людську подобу і можуть звести наклеп".

 

Коротка біографія Олексія Богдановича

Олексій Богданович - знакова постать на українській сцені. Він завжди втілював шляхетний дух свого народу в постановках української та європейської класики.

Чоловік вирішив вступити до театрального інституту "по приколу", але вже на четвертому курсі був запрошений грати на головній сцені України.

У тридцять з невеликим років він отримав Шевченківську премію. Вистави за його участю незмінно збирають аншлаги в Національному академічному драматичному театрі імені Івана Франка.

Що стосується особистого життя знаменитості - його він не афішує.

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