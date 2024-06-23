"Мы были очень близки". Украинский актер рассказал о коллеге, который чуть не разрушил его брак

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По словам звезды, он больше не заводит дружеские отношения с коллегами, ведь один раз уже "обжегся".

"Я не вступаю с коллегами в дружеские отношения, чтобы не разочаровываться. У меня только творческие профессиональные отношения. Я никогда не лезу в душу, никогда не расспрашиваю, ненавижу, когда у меня пытаются это сделать", - поделился Алексей.

В молодые годы, рассказал артист, он тесно общался актером, имя которого называть не стал.

Алексей Богданович (фото: facebook.com/bogdanovycholeksii)

"Мы были очень близки, доверяли друг другу все, рассказывали друг другу. Такие братские отношения. И когда я получил от него такое основание, которое мне едва не стоило развода, я понял, что нельзя заводить дружбу там, где ты работаешь", - сказал Богданович.

А все из-за зависти и конкуренции, которая присутствует в этой профессии, говорит он.

"Особенно, если ты становишься известным, не дай бог, популярным - это простить нельзя", - добавил актер.

Также Алексей отметил, что в таких ситуациях завистники "теряют человеческий облик и могут свести клевету".

Краткая биография Алексея Богдановича

Алексей Богданович - знаковая фигура на украинской сцене. Он всегда воплощал благородный дух своего народа в постановках украинской и европейской классики.

Мужчина решил поступить в театральный институт "по приколу", но уже на четвертом курсе был приглашен играть на главной сцене Украины.

В тридцать с небольшим лет он получил Шевченковскую премию. Спектакли с его участием неизменно собирают аншлаги в Национальном академическом драматическом театре имени Ивана Франко.

Что касается личной жизни знаменитости - ее он не афиширует.