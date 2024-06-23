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Відома блогерка розповіла, як її "кинув" ексчоловік з "Кварталу". Думала, що помирає

Неділя 23 червня 2024 13:00
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Відома блогерка розповіла, як її "кинув" ексчоловік з "Кварталу". Думала, що помирає Аліна Шаманська і Руслан Ханумак (фото: instagram.com/shamankaa)
Автор: Іванна Пашкевич

Українська блогерка Аліна Шаманська поскаржилася на проблеми зі здоров’ям і розповіла, як її проігнорував колишній чоловік, актор Руслан Ханумак, коли вона попросила його про допомогу.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram інфлюенсерки.

Деталі

Так, Шаманська попросила шанувальників порадити їй невропатолога у США. Каже, що вночі їй стало різко погано.

"Мені вчора стало різко погано, зажало діафрагму. Можу лише лежати. Коли встаю і рухаюсь - дихання перекривається і ніби грудна клітина здавлюється. Можливо це пов’язано з кишківником… живіт теж кололо", - розповіла зірка.

Відома блогерка розповіла, як її &quot;кинув&quot; ексчоловік з &quot;Кварталу&quot;. Думала, що помирає

Відома блогерка розповіла, як її &quot;кинув&quot; ексчоловік з &quot;Кварталу&quot;. Думала, що помирає

Шаманська поскаржилася на проблеми зі здоров’ям (фото: instagram.com/shamankaa)

На думку Аліни, все через яблуко, яке вона з’їла напередодні. Воно було брудне, адже блогерка дуже спішила і погано його помила.

Після того, як інфлюенсерці стало зле, вона написала колишньому чоловіку, актору Руслану Ханумаку, що у неї колить серце і вона не може дихати.

Однак той її проігнорував.

"Далі я подзвонила до другого друга, він спав, також не брав трубку. Потім я додумалася подзвонити моїй тренерці. Ми з нею встановили дихання, прибрали паніку, і знайшли положення, в якому мені стане легше", - поділилася блогерка.

Відома блогерка розповіла, як її &quot;кинув&quot; ексчоловік з &quot;Кварталу&quot;. Думала, що помирає

Шаманська поскаржилася на проблеми зі здоров’ям (фото: instagram.com/shamankaa)

Фоловери Аліни припустили, що це все через стрес.

Знаменитість також так вважає і сподівається, що це не камені у жовчному, бо вони були в її мами та бабусі.

Відома блогерка розповіла, як її &quot;кинув&quot; ексчоловік з &quot;Кварталу&quot;. Думала, що помирає

Відома блогерка розповіла, як її &quot;кинув&quot; ексчоловік з &quot;Кварталу&quot;. Думала, що помирає

Відома блогерка розповіла, як її &quot;кинув&quot; ексчоловік з &quot;Кварталу&quot;. Думала, що помирає

Шаманська поскаржилася на проблеми зі здоров’ям (фото: instagram.com/shamankaa)

Нещодавно Шаманська показала, який вигляд мала до пластичних операцій.

Також вона розкрила несподівану правду про шлюб з екс-чоловіком.

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