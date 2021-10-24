Мгновенная карма: под Черниговом убийца лося умер во время побега

В полиции установили все обстоятельства незаконной охоты на лося. Инцидент произошел в лесу возле села Смолянка, которое находится в Черниговской области. Во время задержания один из браконьеров внезапно умер при попытке побега.

О том, что животное незаконно убила группа мужчин сообщил лесничий, который вместе с напарником застал браконьеров во время свежевания туши лося на территории охотничье-рыболовного хозяйства.

Браконьеры в Черниговской области (фото: cn.npu.gov.ua)

Сначала мужчины сказали, что покажут документы, но потом резко побежали к своим авто. Во время побега одному из браконьеров стало плохо, он схватился за сердце, упал и сразу же умер. Остальным удалось скрыться, но ненадолго.

Полиция отправила все найденные вещественные доказательства на экспертизу. Предварительно известно, что возраст убитого лося составляет около двух лет.

Правоохранителям удалось установить личности всех браконьеров причастных к убийству животного. Ими оказались трое жителей Киевской области, и один Черниговской области, который был егерем этих угодий.

Браконьер (фото: cn.npu.gov.ua)

У 58-летнего жителя Мринськой общины полиция нашла оружие.

Оружие браконьера (фото: cn.npu.gov.ua)

Свидетели рассказали, что лося застрелил мужчина 1973 года рождения, который умер при попытке побега. Медики установят причину его внезапной смерти.