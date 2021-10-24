Миттєва карма: під Черніговом вбивця лося помер під час втечі

У поліції встановили всі обставини незаконного полювання на лося. Інцидент стався в лісі біля села Смолянка, яке знаходиться в Чернігівській області. Під час затримання один з браконьєрів раптово помер при спробі втечі.

Про те, що тварину незаконно вбила група чоловіків повідомив лісничий, який разом з напарником застав браконьєрів під час свіжування туші лося на території мисливсько-рибальського господарства.

Браконьєри в Чернігівській області (фото: cn.npu.gov.ua)

Спочатку чоловіки сказали, що покажуть документи, але потім різко побігли до своїх авто. Під час втечі одному з браконьєрів стало погано, він схопився за серце, впав і відразу ж помер. Іншим вдалося сховатися, але ненадовго.

Поліція відправила всі знайдені речові докази на експертизу. Попередньо відомо, що вік убитого лося становить близько двох років.

Правоохоронцям вдалося встановити особи всіх браконьєрів причетних до вбивства тварини. Ними виявилися троє жителів Київської області, і один Чернігівської області, який був єгерем цих угідь.

Браконьєр (фото: cn.npu.gov.ua)

У 58-річного жителя Мринської громади поліція знайшла зброю.

Зброя браконьєра (фото: cn.npu.gov.ua)

Свідки розповіли, що лося застрелив чоловік 1973 року народження, який помер при спробі втечі. Медики встановлять причину його раптової смерті.