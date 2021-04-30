Под Киевом авто на бешеной скорости сбило лося: итог ДТП - на фото
Под Киевом на Житомирской трассе машина на большой скорости сбила лося. Животное внезапно выбежало на дорогу и угодило под колеса автомобиля. К сожалению, оно погибло.
Об этом сообщается на странице dtp.kiev.ua в Telegram.
ДТП произошло на 93 километре трассы. По предварительным данным, животное внезапно выбежало на дорогу и попало под колеса автомобиля. От полученных травм животное скончалось.
Автомобиль также получил повреждения. У него выбиты стекла.
На месте аварии работали правоохранители. Причины ДТП сейчас устанавливают патрульные.
В Киеве автомобиль наехал на лося (фото: dtp.kiev.ua)
В комментариях украинцы отреагировали на трагичное происшествие.
- Во всех цивилизованных странах трассы такого уровня ограждены. Для миграции животных построены экодуки, нет левых поворотов и разворотов. Но мы живем на дне.... дороги такой загруженности усеяны сбитыми животными.
- А в Європі загороди по обочині,а в нас лосів збивають.
- На этой трассе есть знаки о выходе на дорогу лесных зверей? Наверное, необходимо акцентировать внимание дорожной полиции.
- Ужас. Это он к ним запрыгнул получается?
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