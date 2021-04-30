Под Киевом авто на бешеной скорости сбило лося: итог ДТП - на фото

Под Киевом на Житомирской трассе машина на большой скорости сбила лося. Животное внезапно выбежало на дорогу и угодило под колеса автомобиля. К сожалению, оно погибло.

Об этом сообщается на странице dtp.kiev.ua в Telegram.

ДТП произошло на 93 километре трассы. По предварительным данным, животное внезапно выбежало на дорогу и попало под колеса автомобиля. От полученных травм животное скончалось.

Автомобиль также получил повреждения. У него выбиты стекла.

На месте аварии работали правоохранители. Причины ДТП сейчас устанавливают патрульные.

В Киеве автомобиль наехал на лося (фото: dtp.kiev.ua)

В комментариях украинцы отреагировали на трагичное происшествие.