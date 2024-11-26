За гранью реальности. 8 лучших альтернативных игр для фанатов S.T.A.L.K.E.R. 2

Мир S.T.A.L.K.E.R. 2 притягивает своей атмосферой, но не каждый компьютер сможет потянуть эту игру. К счастью, существует множество игр, которые способны предложить захватывающие альтернативы с похожей динамикой и тематикой.

Far Cry 6

S.T.A.L.K.E.R. 2 предлагает множество человеческих врагов, которые появляются случайным образом. Они приходят группами и должны быть атакованы агрессивно или скрытно. Здесь Far Cry 6 разделяет многие элементы с точки зрения боя, который ощущается реалистичным, но непредсказуемым.

По мере того, как вы пытаетесь освободить Яран от угнетающей силы, захватившей страну, вы будете помогать повстанцам бороться. Враги не являются "губками для пуль", поэтому скрытый выстрел в голову может быть все, что вам нужно, чтобы остаться незамеченным.

Как и в S.T.A.L.K.E.R. 2, это побуждает вас планировать, как вы хотите атаковать, на каких врагов нападать в первую очередь и как действовать, если бой станет громким.

Far Cry 6 (фото: AltChar)

Generation Zero

Generation Zero переносит вас в Швецию 1989 года. Эта игра предлагает множество тех же игровых элементов, что и S.T.A.L.K.E.R. 2, таких как скрытность и выживание. Не всегда хочется вступать в открытый бой с угрозами, так как враги могут легко одолеть вас, если заметят вас.

К счастью, есть множество способов справиться с роботизированной угрозой, помимо простого расстрела их из оружия.

Это также отличная игра для одиночной игры или с друзьями, но одиночный режим больше соответствует атмосфере S.T.A.L.K.E.R. 2, когда вы идете из города в город, надеясь, что найденная вами добыча облегчит выживание.

Generation Zero (фото: TheGamer)

Chernobylite

Chernobylite и S.T.A.L.K.E.R. 2 вдохновлены реальной Чернобыльской катастрофой. Однако, в то время как S.T.A.L.K.E.R. 2 предлагает более реалистичный опыт, Chernobylite вносит более сверхъестественный с добавлением немного большего количества ужаса.

Скрывайтесь от врагов, отслеживайте уровни радиации и пытайтесь вспомнить свое прошлое. Эта игра также добавляет игровой механик, где ваш персонаж не привык убивать других людей. Таким образом, хотя это может быть необходимо для выживания, это также окажет длительное воздействие, которое подталкивает вас к более скрытному геймплею.

Chernobylite (фото: TheGamer)

State Of Decay 2

State of Decay 2 предлагает аналогичные механики выживания, скрытности и грабежа, которые могут привлечь фаната S.T.A.L.K.E.R.. В этом симуляторе зомби-апокалипсиса вы играете за выжившего, который должен построить базу и постоянно входить на враждебную территорию, чтобы обеспечить продовольствие, строительные материалы и лекарства.

Хотя вы можете найти оружие в мире, вам придется решить, стоит ли экономить пули или приносить их обратно на базу. State of Decay 2 также предлагает мутировавших зомби, которые представляют собой большую угрозу. Это вынуждает игрока оценить риск перед тем, как вступить в бой.

State Of Decay 2 (фото: TheGamer)

Desolate

Если вам нравится разнообразие врагов в S.T.A.L.K.E.R. 2 и управление ресурсами, которое требует разумного выбора боев, то Desolate погрузит вас в выживание, где вам придется управлять голодом и жаждой. Эта игра также смешивает элементы сверхъестественного, которые могут неожиданно испугать вас во время исследования.

Как и S.T.A.L.K.E.R. 2, это не постапокалиптическая игра, а действие просто происходит в крайне опасной зоне. Эта игра также предлагает кооперативный режим, так что вы можете исследовать остров Граничный с четырьмя другими игроками.

Desolate (фото: TheGamer)

Metro Exodus

Metro 2033 и Metro Last Light - отличные игры, если вам нравится S.T.A.L.K.E.R. 2. Однако Metro Exodus имеет больше сходств со S.T.A.L.K.E.R. 2, поскольку он сильно фокусируется на исследовании радиоактивной поверхности мира, а не на том, чтобы оставаться близко к подземке. Игра начинается в метро, но вскоре вы угоняете поезд и отправляетесь в путешествие по пустоши.

Эта игра представляет множество новых мутантов для франшизы Metro, поскольку вы путешествуете за пределы сердца родины и узнаете, как мир изменился после взрыва бомб.

Metro Exodus (фото: TheGamer)

Fallout: New Vegas

Игра S.T.A.L.K.E.R. 2 о принятии решений и выборе того, как вы хотите вести бой с ограниченным боезапасом. Если вы хотите такого же уровня выбора, но любите идею вступления в большее количество боев, не беспокоясь о запасах, Fallout New Vegas - это обязательная игра.

Сначала боеприпасы будут дефицитом, но по мере исследования пустоши Невады вы найдете достаточное их количество, чтобы уничтожить своих врагов, от мощных взрывчатых веществ до энергетического оружия.

Fallout: New Vegas (фото: TheGamer)

S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl

S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl - это хорошая отправная точка, если вы давно смотрите на франшизу S.T.A.L.K.E.R.. Однако, если вы хотите узнать, с чего все начиналось, то S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl даст вам множество дополнительных загадок, которые предстоит раскрыть.

Ваша миссия состоит в том, чтобы найти цель по имени Сталкер, исследуя заброшенные лаборатории, сражаясь с мутантами и отбиваясь от бандитов, которые ищут убежище в этой зоне отчуждения.

S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl (фото: TheGamer)