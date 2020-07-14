Міжнародну трасу на підступах до Одеси перетворили на смітник (фото)

Трасу Одеса-Київ перетворюють на смітник (колаж: РБК-Україна)

Траса Одеса-Київ стрімко перетворюється на смітник

Траса міжнародного значення Одеса-Київ стрімко обростає горами сміття. Особливо жалюгідно виглядають ці пейзажі на під'їздах до Південної Пальміри в розпал курортного сезону.

Там засмічені зупинки громадського транспорту. Звалище з пакетів та пляшок, як в кюветах, так і на узбіччі, пише місцевий сайт topor.od.ua.

Причому така ситуація, за даними одеських ЗМІ на трасі Е-95 по всій області. Зокрема, всіяна сміттям територія біля автобусної зупинки села Алтестово Біляївського району.

Критична ситуація і біля зупинкового комплексу села Болгарка Роздільнянського району (у напрямку Одеси).

Ситуацію погіршують й сезонні торговці баштанними та іншими фруктами на узбіччях. Сміття після себе прибирати не хочуть, попри неодноразові попередження.

Траса Одеса-Київ перетворилася в смітник (фото: topor.od.ua)

Зазначимо, що Одеса цьогоріч неймовірно популярна для внутрішнього туризму. Нещодавно в мережі з'явилося відео величезного натовпу на вулицях Одеси. Люди попри карантин вибрали Південну Пальміру для відпочинку на довгих вихідних у День Конституції.

Нагадаємо, що в Одесі посилили карантин. Тепер відвідати розважальні заклади буде складніше.