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Міжнародну трасу на підступах до Одеси перетворили на смітник (фото)

Одеса, Вівторок 14 липня 2020 13:40
Міжнародну трасу на підступах до Одеси перетворили на смітник (фото)
Трасу Одеса-Київ перетворюють на смітник (колаж: РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

Траса Одеса-Київ стрімко перетворюється на смітник

Траса міжнародного значення Одеса-Київ стрімко обростає горами сміття. Особливо жалюгідно виглядають ці пейзажі на під'їздах до Південної Пальміри в розпал курортного сезону.

Там засмічені зупинки громадського транспорту. Звалище з пакетів та пляшок, як в кюветах, так і на узбіччі, пише місцевий сайт topor.od.ua.

Причому така ситуація, за даними одеських ЗМІ на трасі Е-95 по всій області. Зокрема, всіяна сміттям територія біля автобусної зупинки села Алтестово Біляївського району.

Критична ситуація і біля зупинкового комплексу села Болгарка Роздільнянського району (у напрямку Одеси).

Ситуацію погіршують й сезонні торговці баштанними та іншими фруктами на узбіччях. Сміття після себе прибирати не хочуть, попри неодноразові попередження.

Міжнародну трасу на підступах до Одеси перетворили на смітник (фото)Міжнародну трасу на підступах до Одеси перетворили на смітник (фото)

Траса Одеса-Київ перетворилася в смітник (фото: topor.od.ua)

Зазначимо, що Одеса цьогоріч неймовірно популярна для внутрішнього туризму. Нещодавно в мережі з'явилося відео величезного натовпу на вулицях Одеси. Люди попри карантин вибрали Південну Пальміру для відпочинку на довгих вихідних у День Конституції.

Нагадаємо, що в Одесі посилили карантин. Тепер відвідати розважальні заклади буде складніше.

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