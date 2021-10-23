Международную табачную компанию обвинили в оптимизации налогов в Украине: в чем причина

В рамках расследования журналист "внедрил" в компанию "своего" человека.

"Отправив резюме в "Бритиш американ тобако" мы с моим героем получили отклик с предложением прийти на собеседование на вакансию продавца-консультанта и в описании вакансии уже прямым текстом было написано, что компания предлагает открытие ФОПа", - поделился подробностями эксперимента Плинский.

Журналист сначала подумал, что это какая-то ошибка или один из инструментов франшизы. "Но оказалось, что нет. Действительно при оформлении тебе не то, чтобы настойчиво предлагают открыть ФОП. Это безальтернативный вариант", - добавляет расследователь.

В компании, когда агент Плинского уточнила про обязательность оформления ФОПа уже при непосредственном трудоустройстве, подтвердили необходимость открытия, сославшись на законодательство.

Во время стажировки девушка-агент снова уточнила вопрос об открытии ФОПа на что ей на "точке" GLO в столичном ТРЦ "Гулливер" сказали, что "здесь многие так работают".

При этом, когда агент Плинского начинает затягивать с подачей документов на оформление ФОПа, это у представителей компании вызывает явное раздражение.

"В компании открыто говорят, что мы открываем на тебя два счета: на один будут падать деньги для оплаты налогов, откуда они будут падать? Что это за деньги? В чистом виде схема по налоговой оптимизации только на уровне компании, которая позиционирует себя как крупнейший налогоплательщик Украины. Но если посмотреть на структуру этих платежей (уплаченных налогов, - ред.), то мы видим, что это очередная манипуляция. Основная часть этих платежей - это акцизный налог, но это деньги, которые платит не компания. Этот налог платит конечный потребитель продукта. Люди, когда покупают в киоске сигареты, они платят акцизный налог. Но компания включает эту сумму в свой доход и говорит, что мы в топ этой цепочки плательщиков налогов", - объясняет журналист.

Журналист добавляет, что если брать во внимание уплату единого взноса, который входит в структуру "белой" зарплаты, то этих налогов "Бритиш американ тобако" платит меньше всего из всех табачных компаний-гигантов, представленных в Украине.

"Наш эксперимент в очередной раз оголяет проблематику ФОПов. Мы с вами видим, что даже на таком высоком уроне, как международные корпорации, эта форма предпринимательской деятельности используется для тех или иных налоговых оптимизаций. И у государства на сегодня нет инструмента для отделения реальных ФОПов от нереальных", - резюмирует Плинский.

По его мнению, главная проблема ведения в Украине бизнеса под аббревиатурой ФОП - отсутствие у государства критериев оценки реальности или фиктивности предпринимателя.

"В стране сегодня 1,9 млн физлиц-предприимателей. И выделить из них те, которых используют для налоговых схем - невозможно", - добавляет он.

В связи со сложившейся ситуацией он обратился к главе ГНС Евгению Олейникову, директору БЭБа Вадиму Мальнику, главе финансового комитета Даниилу Гетманцеву и министру финансов Сергею Марченко с вопросами - сколько у них таких ФОПов, понес ли бюджет потери, а такж как остановить подобные манипуляции бизнеса.