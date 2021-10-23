Міжнародну тютюнову компанію звинуватили в оптимізації податків в Україні: в чому причина

В рамках розслідування журналіст "впровадив" в компанію "свою" людину.

"Відправивши резюме в "Брітіш американ тобако" ми з моїм героєм отримали відгук з пропозицією прийти на співбесіду на вакансію продавця-консультанта і в описі вакансії вже прямим текстом було написано, що компанія пропонує відкриття ФОПу", - поділився подробицями експерименту Плінський.

Журналіст спочатку подумав, що це якась помилка або один з інструментів франшизи. "Але виявилося, що ні. Дійсно при оформленні тобі не те, щоб наполегливо пропонують відкрити ФОП. Це безальтернативний варіант", - додає розслідувач.

У компанії, коли агент Плінського уточнила про обов'язковість оформлення ФОПу вже при безпосередньому працевлаштуванні, підтвердили необхідність відкриття, пославшись на законодавство.

Під час стажування дівчина-агент знову уточнила питання про відкриття ФОПу на що їй на "точці" GLO в столичному ТРЦ "Гулівер" сказали, що "тут багато хто так працює".

При цьому, коли агент Плінського починає затягувати з подачею документів на оформлення ФОПа, це у представників компанії викликає явне роздратування.

"У компанії відкрито говорять, що ми відкриваємо на тебе два рахунки: на один падатимуть гроші для оплати податків, звідки вони падатимуть? Що це за гроші? У чистому вигляді схема з податкової оптимізації тільки на рівні компанії, яка позиціонує себе як найбільший платник податків України. Але якщо подивитися на структуру цих платежів (сплачених податків, - ред.), то ми бачимо, що це чергова маніпуляція. Основна частина цих платежів - це акцизний податок, але це гроші, які платить не компанія. Цей податок сплачує кінцевий споживач продукту. Люди, коли купують в кіоску сигарети, вони платять акцизний податок. Але компанія включає цю суму у свій дохід і каже, що ми в топ цього ланцюжка платників податків", - пояснює журналіст.

Журналіст додає, що якщо брати до уваги сплату єдиного внеску, який входить в структуру "білої" зарплати, то цих податків "Брітіш американ тобако" платить найменше з усіх тютюнових компаній-гігантів, представлених в Україні.

"Наш експеримент в черговий раз оголює проблематику ФОПів. Ми з вами бачимо, що навіть на такій високій втраті, як міжнародні корпорації, ця форма підприємницької діяльності використовується для тих чи інших податкових оптимізацій. І у держави на сьогодні немає інструменту для відділення реальних ФОПів від нереальних", - резюмує Плінський.

На його думку, головна проблема ведення в Україні бізнесу під абревіатурою ФОП - відсутність у держави критеріїв оцінки реальності або фіктивності підприємця.

"У країні сьогодні 1,9 млн фізосіб-підприємців. І виділити з них ті, яких використовують для податкових схем - неможливо", - додає він.

У зв'язку з цією ситуацією він звернувся до голови ДПС Євгена Олейникова, директора БЕБу Вадима Мальника, голови фінансового комітету Данила Гетманцева і міністра фінансів Сергія Марченка з питаннями - скільки у них таких ФОПів, чи поніс бюджет втрати, а також як зупинити подібні маніпуляції бізнесу.