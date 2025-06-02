Меж не існує! Вийшов фільм Бебеха про ветеранів ГУР, які на протезах підкорили Гімалаї

Фільм зафіксував шлях бійців спецпідрозділів ГУР МО України - Івана Тарна (позивний "Артан") та Олександра Дашка (позивний "KRAKEN"), які здолали десятки кілометрів гірських маршрутів попри серйозні поранення та протези.

Їх супроводжували альпіністи Тетяна Яловчак та Тарас Поздній, а також сам автор фільму, який став свідком кожного кроку цієї експедиції.





Зазначимо, що допрем'єрний показ стрічки та зустріч із героями відбулися у "Характер Парку" в селі Крюківщина, де учасники поділилися не тільки досвідом подорожі, а й особистими одкровеннями.

"Це не просто документалка про гори. Це - історія про надлюдей нашого часу. Ми хотіли показати їхню мотивацію, виклики та моменти, коли здається, що сил більше нема - але вони все одно йдуть уперед", - поділився Бебех під час дискусії.

І справді: стрічка стала потужним доказом того, що навіть після травм та ампутацій життя триває - повноцінно, з пригодами і натхненням. А ще - це меседж усім, хто проходить через важкий етап відновлення: ви не самі, і у вас є сили піднятися навіть на свій особистий Еверест.

"Нікого не слухайте. Вам дали другий шанс - і його потрібно використати на всі 1000%. Коли я лежав у тому лісі після поранення, я зрозумів, що ще не пожив це життя. А зараз - мені дали другий шанс, і я маю його використати", - сказав KRAKEN.

А "Артан" наголосив, що військові "показали, що після травм, після ампутацій життя продовжується - і воно може бути насиченим, цікавим, і навіть з пригодами".

Додамо, що сама експедиція була частиною ветеранського проєкту Limitless ("Без меж"), який тепер офіційно стає громадською організацією. Її місія - допомога ветеранам у відновленні фізичного та ментального здоров’я, а також привернення міжнародної уваги до потреб тих, хто постраждав унаслідок російсько-української війни.