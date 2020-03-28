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Метро на Виноградар: будівельники показали гігантську машину для тунелів

STYLERЖиття    28.03.2020 - 12:33
Метро на Виноградар: будівельники показали гігантську машину для тунелів
Метро Києва (фото: РБК-Україна)

У Києві продовжують добудовувати "Сирецько-Печерську" лінію

Метро Києва на Виноградар продовжують будувати, незважаючи на складну ситуацію в країні. На сайті "Київметробуду" з'явилися вражаючі фото механізму для будівництва тунелів, які продовжать "Сирецько-Печерську" лінію на чотири станції.

Нагадаємо, що в планах будівельників до кінця 2021 року відкриття двох станцій метро - "Мостицька" і "Проспект Правди". Всього лінію планують доповнити чотирма станціями.

Метробудівники пишуть, що прохідницький щит (так називається машина для прокладки тунелів) почне роботу з боку станції "Мостицька" і буде рухатися до станції "Сирець". Щит пройде 1,3 кілометра.

"Зараз готується проходка так званого правого тунелю (з Виноградаря в центр). Після завершення його будівництва прохідницький комплекс буде знову змонтований на станції "Мостицька" для проходки лівого тунелю", - сказано в повідомленні.

Фото прохідницького щита зроблені на будмайданчику, де буде розташована майбутня станція "Мостицька".

Метро на Виноградар: будівельники показали гігантську машину для тунелівМетро на Виноградар: будівельники показали гігантську машину для тунелівМетро на Виноградар: будівельники показали гігантську машину для тунелівМетро на Виноградар: будівельники показали гігантську машину для тунелів

Метро на Виноградар (фото: facebook.com/Kyivmetrobud)

Нагадаємо, що у Києві визначилися з роботою метро на період карантину.

Раніше ми писали, що у Києві планують побудувати додаткові 14 станцій метрополітену. У мережі з'явився важливий документ з планами Київського метрополітену.

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