Метро в Киеве открыло новые вакансии и курсы на обучение: кого ищут и сколько платят
Киевский метрополитен приглашает на работу машинистов и машинисток электропоездов. Кандидатам также предлагают оплачиваемое обучение.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт КГГА.
Работа в столичном метро
Киевский метрополитен открыл набор на курсы машиниста/машинистки электропоезда. Для всех желающих это возможность с нуля овладеть профессией.
Учеба начнется 22 января, а продлится 26-28 недель. В этот период оплата труда составит около 7 900 гривен.
Во время учебы будет также практическая часть, где кандидаты отработают:
- поездную работу на линии
- маневровую работу на станциях и в депо
- прием и поставку подвижного состава и т. п.
Требования к работнику:
- возраст от 18 лет
- отличное здоровье, которое проверят врачи во время медосмотра, и положительное заключение о профессиональной пригодности
- образование профессионально-техническое, неполное высшее или высшее
- любовь к метро и желание быть частью мощного коллектива
Заработная плата в метро
Машинисты получают доплаты за класс квалификации, стаж работы, вредные условия труда, работу в вечерние, ночные часы, праздничные дни. Средняя заработная плата составляет:
- без класса (для тех, кто только получил профессию и приступил к работе) - 33 420 гривен
- III класс - 35 286 гривен
- II класс - 38 786 гривен
- И класс - 43 449 гривен
Более подробную информацию можно узнать по телефонам:
- 044-238-52-26 - электродепо "Оболонь"
- 044-238-52-66 - электродепо "Харьковское"
- 044-238-42-26 - электродепо "Дарница"
- 044-238-44-70, 044-238-54-98 - управление кадровой работы
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