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Метро в Киеве открыло новые вакансии и курсы на обучение: кого ищут и сколько платят

Украина, Среда 17 января 2024 16:33
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Метро в Киеве открыло новые вакансии и курсы на обучение: кого ищут и сколько платят Киевское метро приглашает на работу (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)
Автор: Юлия Гаюк

Киевский метрополитен приглашает на работу машинистов и машинисток электропоездов. Кандидатам также предлагают оплачиваемое обучение.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт КГГА.

Работа в столичном метро

Киевский метрополитен открыл набор на курсы машиниста/машинистки электропоезда. Для всех желающих это возможность с нуля овладеть профессией.

Учеба начнется 22 января, а продлится 26-28 недель. В этот период оплата труда составит около 7 900 гривен.

Во время учебы будет также практическая часть, где кандидаты отработают:

  • поездную работу на линии
  • маневровую работу на станциях и в депо
  • прием и поставку подвижного состава и т. п.

Требования к работнику:

  • возраст от 18 лет
  • отличное здоровье, которое проверят врачи во время медосмотра, и положительное заключение о профессиональной пригодности
  • образование профессионально-техническое, неполное высшее или высшее
  • любовь к метро и желание быть частью мощного коллектива

Заработная плата в метро

Машинисты получают доплаты за класс квалификации, стаж работы, вредные условия труда, работу в вечерние, ночные часы, праздничные дни. Средняя заработная плата составляет:

  • без класса (для тех, кто только получил профессию и приступил к работе) - 33 420 гривен
  • III класс - 35 286 гривен
  • II класс - 38 786 гривен
  • И класс - 43 449 гривен

Более подробную информацию можно узнать по телефонам:

  • 044-238-52-26 - электродепо "Оболонь"
  • 044-238-52-66 - электродепо "Харьковское"
  • 044-238-42-26 - электродепо "Дарница"
  • 044-238-44-70, 044-238-54-98 - управление кадровой работы

Ранее мы сообщали о том, что умерла художница, создавшая панно для станции метро "Хрещатик".

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