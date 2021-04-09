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В метро Киева заявили о важных нововведениях из-за локдауна: подробности

Новина українською → Киев, Пятница 09 апреля 2021 15:37
В метро Киева заявили о важных нововведениях из-за локдауна: подробности Фото: Метро Киева из-за локдауна ждут перемены (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

В Метро Киева из-за локдауна и изменения пассажиропотока заявили о важных переменах. Они коснутся графика движения, который уже был пересмотрен и это еще не остаточные изменения.

О переменах в подземке проинформировали в Telegram Коронавірус Інфо.

Сообщается, что из-за низкого пассажиропотока частота прибытия поездов была изменена с 1 минуты 30 секунд до 2 минут.

Дело в том, что метрополитен в обычные дни перевозит около миллиона пассажиров, а за первые два дня локдауна в Киеве эта цифра равнялась 152 тысячам (5 апреля) и 210 тысячам (6 апреля). А вот в 2019-м году подземка и вовсе перевозила 1,5 млн пассажиров.

"Также в ближайшие дни в подземке будут анализировать пассажиропоток и будут определять новый график движения, ибо с каждым днем из-за увеличения выданных пропусков растет и пассажиропоток", - говорится в сообщении.

Напомним, что с 5 по 16 апреля проезд в метро осуществляется только по специальным пропускам. Документ предъявляется вместе со служебным удостоверением.

Тем временем Киевский метрополитен закрыл ряд вестибюлей. Какими входами и выходами в подземку нельзя будет воспользоваться, смотрите по ссылке тут.

Ранее мы публиковали фото и видео из киевской подземки, на которых видно, что пассажиров в метро существенно не прибавилось. Метро остается почти безлюдным даже в пиковое утреннее время.

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