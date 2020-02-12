В метро Киева запустят долгожданную услугу: уже в марте

В метро Киева появится 4G интернет (Коллаж РБК-Украина)

В киевской подземки появится обещанный 4G интернет

В киевском метро появится долгожданная для пассажиров услуга - 4G интернет. Столичные власти сообщили, что запустят связь уже в в марте, но пока только на 8 станциях метро. К концу 2020 года планируется запустить интернет на всех ветках подземки. Об этом сообщается на сайте КГГА.

На данный момент уже согласованы все важные технические аспекты с метрополитеном, и операторами была предоставлена необходимая техническая документация.

Пассажирам сообщают, что в марте 2020 года запланирован старт 4G на первых станциях метро: "Академгородок", "Житомирская", "Святошин", "Сырец", "Дорогожичи", "Героев Днепра", "Минская", "Оболонь".

Полностью метрополитен покроют интернетом до конца 2020 года. Мобильные операторы Украины выделили на такую модернизацию около 20 миллионов гривен.

На данный момент остается открытым вопрос аренды, так как Киевсовет еще не определился, какую цену операторы будут платить за доступ к инфраструктуре.

Стоит отметить, что подрядчиком 4G в Украине стала китайская компания Huawei совместно с "Киевским метрополитеном".