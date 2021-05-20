В метро Киева снова возникла давка: фото со станций

20 мая в метро Киева снова наблюдался небывалый аншлаг. Так, речь идет о двух станциях "Вокзальной" и "Позняках".
Об этом сообщается в Telegram-канале "Киев Оперативный".
"С временными ограничениями во избежание скопления людей- наоборот получилось. Киев. Вокзальная", - подписал видео автор.
В Киеве на метро "Вокзальная" возникла давка
Отметим, что столпотворение в подземке наблюдалось также на станции метро "Позняки".
В комментариях украинцы отреагировали на "пробки" в метро.
Как мы ранее сообщали, правоохранители разоблачили преступную группу в Киеве, которая “крышевала” нелегальную торговлю в подземных переходах. В ее состав входили действующие и бывшие депутаты Киевского городского совета.