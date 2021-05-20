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В метро Киева снова возникла давка: фото со станций

Автор: Людмила Жукова

20 мая в метро Киева снова наблюдался небывалый аншлаг. Так, речь идет о двух станциях "Вокзальной" и "Позняках".

Об этом сообщается в Telegram-канале "Киев Оперативный".

"С временными ограничениями во избежание скопления людей- наоборот получилось. Киев. Вокзальная", - подписал видео автор.

В Киеве на метро "Вокзальная" возникла давка

Отметим, что столпотворение в подземке наблюдалось также на станции метро "Позняки".

В Киеве на метро "Позняки" произошла давка (фото из комментариев)

В комментариях украинцы отреагировали на "пробки" в метро.

  • Для уникнення скупчення людей нужно обеспечить необходимую пропускную способность. И для жлобов вешать таблички с инструкцией, а то они без понятия, что там делать на той станции. И касса должна быть не одна.
  • Ну ок, на улице шанс заразиться в реале меньше, чем в замкнутом пространстве. Но в метро вроде как вентиляция, все дела.
  • Блин, если так подумать то всем послать на это все им самое главное добраться куда надо и все, а карантинные условия уже не к чему.

Как мы ранее сообщали, правоохранители разоблачили преступную группу в Киеве, которая “крышевала” нелегальную торговлю в подземных переходах. В ее состав входили действующие и бывшие депутаты Киевского городского совета.

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