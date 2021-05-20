У метро Києва знову виникла тиснява: фото зі станцій

20 травня в метро Києва знову спостерігався небувалий аншлаг. Так, мова йде про дві станції "Вокзальну і "Позняки".
Про це повідомляється в Telegram-каналі "Київ Оперативний".
"З тимчасовими обмеженнями, щоб уникнути скупчення людей - навпаки вийшло. Київ. Вокзальна", - підписав відео автор.
У Києві на метро "Вокзальна" виникла тиснява
Зазначимо, що стовпотворіння в підземці спостерігалося також на станції метро "Позняки".
У коментарях українці відреагували на "пробки" в метро.
Як ми раніше повідомляли, правоохоронці викрили злочинну групу в Києві, яка "кришувала” нелегальну торгівлю в підземних переходах. До її складу входили діючі та колишні депутати Київської міської ради.