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У метро Києва знову виникла тиснява: фото зі станцій

Автор: Людмила Жукова

20 травня в метро Києва знову спостерігався небувалий аншлаг. Так, мова йде про дві станції "Вокзальну і "Позняки".

Про це повідомляється в Telegram-каналі "Київ Оперативний".

"З тимчасовими обмеженнями, щоб уникнути скупчення людей - навпаки вийшло. Київ. Вокзальна", - підписав відео автор.

У Києві на метро "Вокзальна" виникла тиснява

Зазначимо, що стовпотворіння в підземці спостерігалося також на станції метро "Позняки".

У Києві на метро "Позняки" сталася тиснява (фото з коментарів)

У коментарях українці відреагували на "пробки" в метро.

  • Для уникнення скупчення людей потрібно забезпечити необхідну пропускну здатність. І для жлобів вішати таблички з інструкцією, а то вони без поняття, що там робити на тій станції. І Каса повинна бути не одна.
  • Ну ок, на вулиці шанс заразитися в реалі менше, ніж в замкнутому просторі. Але в метро ніби як вентиляція, всі справи.
  • Блін, якщо так подумати, то всім послати на це все їм найголовніше дістатися куди треба і все, а карантинні умови вже ні до чого.

Як ми раніше повідомляли, правоохоронці викрили злочинну групу в Києві, яка "кришувала” нелегальну торгівлю в підземних переходах. До її складу входили діючі та колишні депутати Київської міської ради.

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