У метро Києва відкривають туалети: що відомо

Петиція набрала голоси

Петиція з приводу безкоштовних туалетів на станціях метро у Києві зібрала понад шість тисяч голосів на підтримку автора прохання.

"Зробити на всіх станціях метро безкоштовний туалет, на одній станції по три кабінки, вхід до якого входитиме у вартість квитка 8 гривень. Це буде зручно для киян та гостей міста", - йшлося у ній.

Мер відреагував на петицію

Так, мер столиці Віталій Кличко доручив відкрити на станціях метро у Києві безкоштовні туалети.

"Київський міський голова Віталій Кличко 06.10.2022 року направив підтриману петицію директору Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Кандибору Р. В., постійним комісіям Київської міської ради з питань транспорту, зв'язку та реклами та з питань житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу роботи", - сказано у відповіді Кличка на петицію.







Зазначимо, що кияни скаржилися на відсутність туалетів метро вже давно. Наразі це стало ще більш актуальним, оскільки метро працює під час повітряної тривоги ще і як укриття.