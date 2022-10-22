Названо дати осінніх канікул у школах Києва

Осінні канікули у Києві у школярів розпочнуться 31 жовтня і триватимуть до 6 листопада.

"Згідно з рекомендованою структурою навчального року, з 31 жовтня у Києві для школярів розпочнуться осінні канікули", - повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондрієвський.

За словами чиновника, зараз у країні немає причин для їхнього перенесення.

Наголошується, що до початку канікул столичні навчальні заклади продовжать роботу в очному, змішаному та дистанційному форматах.

Заклади дошкільної освіти під час канікул продовжать роботу у форматі, де зараз працюють.

"До початку канікул навчальні заклади Києва продовжать роботу у очному, змішаному та дистанційному форматах, враховуючи безпеку та дотримуючись алгоритму дій на випадок, якщо повітряну тривогу оголосили до початку навчання", – сказав він.

Додамо, що в інших містах ймовірні зміщення канікул та перенесення дат – на прийняття таких рішень впливає ситуація безпеки та можливості енергосистем у конкретних галузях.

Коли осінні канікули розпочнуться в інших містах

У Тернополі канікули перенесли на тиждень, вони розпочнуться 31 жовтня. Також у Департаменті управління освіти та науки міста допускається, що взимку діти навчатимуться дистанційно.

У Львові осінні канікули перенесли на зиму.

У Рівному осінні канікули вирішили поєднати із зимовими.

В Івано-Франківську канікули розпочнуться 24-25 грудня та триватимуть до лютого.