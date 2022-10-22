ua ru
Сб, 22 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Названо дати осінніх канікул у школах Києва

Новость на русском →
Субота 22 жовтня 2022 10:46
Названо дати осінніх канікул у школах Києва Коли будуть осінні канікули (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Осінні канікули у Києві у школярів розпочнуться 31 жовтня і триватимуть до 6 листопада.

Таку інформацію озвучили мешканцям Києва у Київській міській адміністрації.

"Згідно з рекомендованою структурою навчального року, з 31 жовтня у Києві для школярів розпочнуться осінні канікули", - повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондрієвський.

За словами чиновника, зараз у країні немає причин для їхнього перенесення.

Наголошується, що до початку канікул столичні навчальні заклади продовжать роботу в очному, змішаному та дистанційному форматах.

Заклади дошкільної освіти під час канікул продовжать роботу у форматі, де зараз працюють.

"До початку канікул навчальні заклади Києва продовжать роботу у очному, змішаному та дистанційному форматах, враховуючи безпеку та дотримуючись алгоритму дій на випадок, якщо повітряну тривогу оголосили до початку навчання", – сказав він.

Додамо, що в інших містах ймовірні зміщення канікул та перенесення дат – на прийняття таких рішень впливає ситуація безпеки та можливості енергосистем у конкретних галузях.

Коли осінні канікули розпочнуться в інших містах

У Тернополі канікули перенесли на тиждень, вони розпочнуться 31 жовтня. Також у Департаменті управління освіти та науки міста допускається, що взимку діти навчатимуться дистанційно.

У Львові осінні канікули перенесли на зиму.

У Рівному осінні канікули вирішили поєднати із зимовими.

В Івано-Франківську канікули розпочнуться 24-25 грудня та триватимуть до лютого.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як навчатимуться діти при постійних ракетних обстрілах і чи готові школи до опалювального сезону .

Читайте РБК-Україна в Google News
каникулы