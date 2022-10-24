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В метро Киева открывают туалеты: что известно

В метро Киева откроют туалеты (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В метро Киева откроют бесплатные туалеты для пассажиров. Это произошло после того, как петиция с просьбой открыть уборные на станциях, получила необходимое количество голосов.

В материале Styler читайте, что известно об общественных туалетах столичной подземки.

Петиция набрала голоса

Петиция по бесплатным туалетам на станциях метро в Киеве собрала более шести тысяч голосов в поддержку автора прошения.

"Сделать на всех станциях метро бесплатный туалет, на одной станции по три кабинки, вход в который будет входить в стоимость купейного билета 8 гривен. Это будет удобно для киевлян и гостей города", - говорилось в ней.

Мэр отреагировал на петицию

Так, мэр столицы Виталий Кличко поручил открыть на станциях метро в Киеве бесплатные туалеты.

"Киевский городской голова Виталий Кличко 06.10.2022 года направил поддержанную петицию директору Департаменту транспортной инфраструктуры КГГА Кандибору Р. В., постоянным комиссиям Киевского городского совета по вопросам транспорта, связи и рекламы и по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса для дальнейшей работы", — сказано в ответе Кличко на петицию.



Отметим, что киевляне жаловались на отсутствие туалетов метро уже давно. Сейчас это стало еще больше актуальным, так как метро работает во время воздушной тревоги еще и как укрытие.

Как мы ранее писали, названы даты осенних каникул в школах Киева.

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