В метро Киева открывают туалеты: что известно

Петиция набрала голоса

Петиция по бесплатным туалетам на станциях метро в Киеве собрала более шести тысяч голосов в поддержку автора прошения.

"Сделать на всех станциях метро бесплатный туалет, на одной станции по три кабинки, вход в который будет входить в стоимость купейного билета 8 гривен. Это будет удобно для киевлян и гостей города", - говорилось в ней.

Мэр отреагировал на петицию

Так, мэр столицы Виталий Кличко поручил открыть на станциях метро в Киеве бесплатные туалеты.

"Киевский городской голова Виталий Кличко 06.10.2022 года направил поддержанную петицию директору Департаменту транспортной инфраструктуры КГГА Кандибору Р. В., постоянным комиссиям Киевского городского совета по вопросам транспорта, связи и рекламы и по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса для дальнейшей работы", — сказано в ответе Кличко на петицию.







Отметим, что киевляне жаловались на отсутствие туалетов метро уже давно. Сейчас это стало еще больше актуальным, так как метро работает во время воздушной тревоги еще и как укрытие.