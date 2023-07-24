У метро Києва - важливе нововведення для комфорту людей: про що йде мова (фото)

Що відомо про нововведення

Українському Червоному Хресту та Київському метрополітену передали модульні лави для облаштування укриттів. Їх надали благодійний фонд LITUA kartu та Торгово-промислова палата Латвії.

Конструкція лави складається з двох сегментів. Вони легко та швидко кріпляться одне до одного і не потребують застосування дрібних деталей і додаткового інструменту.

"На одному сегменті одночасно може сидіти 7-8 осіб. Він витримує навантаження близько 1 700 кг. Перші такі лави в Україні були встановлені у Київському метрополітені і під час повітряної тривоги жінки та діти змогли комфортно на них розміститись", - розповів представник фонду LITUA, kartu директор компанії DUV Вітас Люджус.

Ось так виглядають лавочки, які встановлюватимуть у метро (фото: redcross.org.ua)

Також зазначається, що такі ж лави відправлять для облаштування укриттів на Херсонщині.

"Товариство Червоного Хреста України вдячне за надану допомогу нашим міжнародним друзям. Сьогодні у координації з державним сектором, ми працюємо над облаштуванням місць компактного розміщення та тимчасового перебування населення, укриттів, пунктів незламності у зимовий період тощо, зокрема на Херсонщині, куди власне й будуть відправлені 20 модульних лав", - заявив координатор з підтримки оперативної діяльності і реагування Товариства Червоного Хреста України Андрій Познякевич.

Що треба знати про роботу метро під час тривог

Київський метрополітен працює в режимі укриття цілодобово. Під час повітряної тривоги на 46-ти підземних станціях доступні санвузли, питна вода та стільці.

Для того, щоб скористатися стільцями, потрібно підійти до працівника станції, який перебуває на платформі.

Як пройти на станцію в комендантську годину (із 00:00 до 05:00) під час повітряної тривоги:

при вході в метрополітен потрібно мати документ - посвідчення особи

прохід на станції для укриття забезпечують правоохоронці, контакт поліції розміщено біля входу. Також для виклику чергового можна скористатися дзвоником біля вхідних дверей

Загалом метрополітен може прихистити до 100 тис. людей.