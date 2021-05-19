В метро Киева вандалы растрощили аппараты, которые могут спасти пассажирам жизнь (фото)

Оборудование растрощили на станциях "Университет", "Крещатик" и "Академгородок", а на "Арсенальной" его пытались стащить и вынести.

Всего для столичной подземки были закуплены 52 дефибриллятора, которые разместили в пассажирских зонах.

В метрополитене рассказали, что трое молодых людей на станции "Университет" без необходимости вытянули устройство из бокса и открыли электроды, которые теперь необходимо менять. Также на "Академгородке" и "Крещатике" хулиганы повредили крышки боксов дефибрилляторов, а на станции "Арсенальная" бездомный недавно пытался похитить это оборудование.

В киевском метро вандалы повредили дефибрилляторы (фото: facebook.com/kyivmetro)

"Чтобы предупредить случаи вандализма или кражи, просим сообщать персонал станции и представителей полиции, если действия пассажиров у оборудования кажутся подозрительными", - обратилась администрация метрополитена к жителям и гостям столицы.

В пресс-службе также обратили внимание, что дефибриллятор может спасти жизнь человеку, и призвали ответственно относиться к оборудованию.

"Помните, его использование может потребоваться вашим близким или вам лично", - говорится в сообщении.

В метро Киева повредили дефибрилляторы (фото: facebook.com/kyivmetro)