У метро Києва влаштували розборки з пістолетами і газовими балонами (відео)

У центрі Києва на станції метро стався конфлікт з бійкою між невідомими озброєними громадянами, які також розмахували пістолетамита розпорошили газ з балончика.

Інцидент 21 липня відбувався на очах у пасажирів вагоні та на пероні.

Що сталося в метро?

За інформацією пабліка, НП сталася на станції "Хрещатик".

"Якісь незрозумілі розборки прямо всередині станції метро "Хрещатик" влаштували: пістолети, газові балони... Бідні люди, які встигли надихатися цього. Причини і сторони конфлікту встановлюються", - йдеться в повідомленні "Київ Оперативний" на сторінці в Facebook.

Заступник начальника Київського метрополітену Наталія Макогон розповіла в коментарі РБК-Україна, що"один з учасників в ході бійки застосував сльозогінний газ".

До слова, метро працює в штатному режимі. Щоб провітрити приміщення, в "підземці" була посилена вентиляція.

Відео: розборки в метро Києва

Хто влаштував "кіпіш"?

За однією з версій, конфлікт спровокували "анархісти", які "стрибнули на правих".

"Це ліве бидло напало на патріотів через той суд над анархістом, який полював на наших воїнів АТО", - написав у мережі один з очевидців.

Але деякі користувачі припускають, що даний інцидент - чергова витівка тік-токерів, які вирішили зняти пранк заради хайпа.