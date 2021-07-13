В киевском метро подростки отличились дерзкой выходкой: "деградация человечества"
В метро Киева малолетние блогеры устроили настоящий переполох. На станции метро "Арсенальная" они зашли в вагон и начали делать рекламу своего паблика в соцсетях.
Об этом сообщается на странице "Ху*вый Киев" в Instagram.
Отмечается, что инцидент произошел 12 июля около 14.00.
"Сегодня в 14:40 на станции метро Арсенальная около пяти "блогеров" зашло в вагон и начали делать рекламу своего паблика в инстаграме. Одному пассажиру это не понравилось. Ваше мнение?" - подписал видео автор.
На видео пожилой мужчина сделал замечание подросткам, так как они забрызгали молоком и хлопьями весь вагон.
В комментариях пользователи единогласно согласились, что такие выходки - это "деградация человечества".
- Психушки открыть срочно!
- Это крах человечества, деградация достигает своего пика. Этих, с позволения сказать "людей", нужно было привлечь за нарушение общественного порядка, если говорить в рамках закона, а по хорошему счету отмудохать маленько и заставить все убрать своей одеждой.
- Дибіли. Мало виявилось свідомих громадян в вагоні. Щоб зробити фізичне зауваження.
- Не было кому выкинуть из вагона вместе с молоком.
- Дедуля - красавчик!
- Всякі флешмоби або зйомки не повинні заважати або порушувати закон, решта вільне право робити що завгодно.
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