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В киевском метро подростки отличились дерзкой выходкой: "деградация человечества"

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Киев, Вторник 13 июля 2021 10:35
В киевском метро подростки отличились дерзкой выходкой: "деградация человечества" В киевском метро малолетние блогеры устроили бардак (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В метро Киева малолетние блогеры устроили настоящий переполох. На станции метро "Арсенальная" они зашли в вагон и начали делать рекламу своего паблика в соцсетях.

Об этом сообщается на странице "Ху*вый Киев" в Instagram.

Отмечается, что инцидент произошел 12 июля около 14.00.

"Сегодня в 14:40 на станции метро Арсенальная около пяти "блогеров" зашло в вагон и начали делать рекламу своего паблика в инстаграме. Одному пассажиру это не понравилось. Ваше мнение?" - подписал видео автор.

На видео пожилой мужчина сделал замечание подросткам, так как они забрызгали молоком и хлопьями весь вагон.

В комментариях пользователи единогласно согласились, что такие выходки - это "деградация человечества".

  • Психушки открыть срочно!
  • Это крах человечества, деградация достигает своего пика. Этих, с позволения сказать "людей", нужно было привлечь за нарушение общественного порядка, если говорить в рамках закона, а по хорошему счету отмудохать маленько и заставить все убрать своей одеждой.
  • Дибіли. Мало виявилось свідомих громадян в вагоні. Щоб зробити фізичне зауваження.
  • Не было кому выкинуть из вагона вместе с молоком.
  • Дедуля - красавчик!
  • Всякі флешмоби або зйомки не повинні заважати або порушувати закон, решта вільне право робити що завгодно.

Как мы ранее писали, телеведущий посетил самый известный тикток-дом в Украине и узнал, как стать популярным.

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